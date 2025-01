video suggerito

Bollette, rincari in arrivo per luce e gas: chi pagherà di più nel 2025 Nuovi rincari sono attesi per il costo di luce e gas, che secondo le stime aumenterà complessivamente di circa 270 euro. Vediamo cosa cambierà nelle bollette del 2025, tra mercato libero e tutelato, e chi pagherà di più. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nuovi aumenti in arrivo sulle bollette di luce e gas. Secondo le prime stime, nel 2025 sono attesi rincari di circa 270 euro per chi si trova nel mercato libero.

Le più colpite dovrebbero essere le bollette del gas. L'interruzione delle forniture di gas russo all'Europa tramite l'Ucraina avrà delle ricadute sui mercati europei, dove il prezzo ha toccato i 50 euro a megawattora. Ma cosa bisogna aspettarsi dai prossimi mesi? E chi pagherà di più?

Nel 2025 costo dell'energia in crescita: le stime

Secondo un'analisi realizzata da Facile.it, nel 2025 il costo dell'energia salirà di circa il 30%. Il che, inevitabilmente, gonfierà le bollette di chi ha sottoscritto un'offerta a prezzo variabile.

Leggi anche Perché le bollette di luce e gas aumentano nel 2025 e di quanto

Si stima che una famiglia tipo nel mercato libero subirà un rincaro di 272 euro tra luce e gas. Coloro che attualmente pagano circa 2.500 uro all'anno, potrebbero arrivare a spendere più di 2.800 euro, con un aumento pari all'11%.

Quanto aumenteranno le bollette del gas

Come detto, i rincari maggiori riguarderanno le bollette del gas. Sempre secondo l'analisi, l'aumento nei prossimi dodici mesi sarà di 176 euro. In particolare, una famiglia che oggi spende 1.744 euro all'anno per il gas, vedrà crescere la propria spesa complessiva a 1.920 euro.

Con lo stop al transito del gas russo attraverso l'Ucraina si attendono nuove stangate nei prezzi che riguarderanno tutta l'Europa.

Come cambierà la bolletta dell'energia elettrica

Per l'energia elettrica gli aumenti saranno leggermente più contenuti. Si stima che l'incremento annuale in bolletta sarà di 96 euro. Chi oggi si trova nel mercato libero e paga 826 euro all'anno dunque, potrebbe trovarsi a spenderne 921 a fine 2025.

Per questo motivo, il consiglio per coloro che hanno un'offerta a prezzo indicizzato è quello di verificare le condizioni della propria fornitura e valutare se ne esistano di più convenienti, magari a prezzo fisso. Attualmente infatti, quest'ultima tipologia di contratti protegge i clienti dalla volatilità dei prezzi.

Rincari previsti anche nel mercato tutelato

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha fatto sapere che nei primi tre mesi del 2025 ci saranno degli aumenti anche per chi si è rimasto nel regime tutelato, ovvero i clienti più fragili. Per loro è previsto un aumento del costo della luce del 18,2%.

Tra i fattori che spingeranno al rialzo i pressi, ci sono le tensioni geopolitiche, legate ai conflitti in corso in Europa e in Medio Oriente. A essere penalizzati dunque, saranno pure le 3,4 milioni di persone rimaste nel servizio di maggior tutela: chi ha più di 75 anni, soggetti disabili, coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiose, percettori di bonus sociale e chi ha un'utenza in un modulo abitativo di emergenza o in un'isola minore non interconnessa.