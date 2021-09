Aumento record per il prezzo della benzina: rispetto a gennaio un pieno costa oltre 11 euro in più Il prezzo della benzina sale ancora e tocca i massimi degli ultimi sette anni. Sono le ultime rilevazioni settimanali del ministero della Transizione ecologica, che registrano un record a cui non si arrivava dall’ottobre del 2014. “Dall’inizio dell’anno un pieno da 50 litri è aumentato di 11 euro e 46 cent per la benzina e di 9 euro e 88 cent per il gasolio”, segnala l’Unione dei consumatori.

A cura di Annalisa Girardi

Immagine di repertorio

Non solo bollette in aumento. Anche il prezzo della benzina sale ancora e tocca i massimi degli ultimi sette anni. Sono le ultime rilevazioni settimanali del ministero della Transizione ecologica, che registrano un record a cui non si arrivava dall'ottobre del 2014, quando si toccò gli 1,681 euro al litro. Ora, nella settimana appena terminata, il prezzo medio della verde in modalità self si è attestato a 1,670 euro al litro. Si tratta di un rialzo di circa 8,58 centesimi. La crescita dei prezzi non riguarda solamente la benzina, ma anche il diesel che aumenta di 6,58 centesimi e raggiunge quota 1,516 euro al litro.

Insomma cattive notizie per i consumatori, che sentiranno questi rialzi pesare sulle proprie tasche. "Dall'inizio dell'anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, un pieno da 50 litri è aumentato di 11 euro e 46 cent per la benzina e di 9 euro e 88 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 15,9% e del 15%", segnala l'Unione dei consumatori, sottolineando che il rincaro è "pari a una stangata ad autovettura di 275 euro all'anno per la benzina e 237 per il gasolio".

Dall'anno scorso, quando la benzina costava 1,389 euro e il gasolio a 1,267 al litro, un pieno da 50 litri costa 14,10 euro in più per la benzina e 12,16 per il gasolio. Un rialzo, continua a segnare l'Unione dei consumatori, del 20,3% per la benzina e del 19,7% per il gasolio.

"Il caro-benzina trascina con sé i prezzi al dettaglio, determinando tensioni nel settore alimentare, con i listini al dettaglio del comparto che agosto salgono del +0,8%", ha aggiunto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Per poi concludere: "Una vera e propria batosta invece per i trasporti, che crescono del +5,3% e una maggiore spesa per gli spostamenti che raggiunge +286 euro annui a famiglia. I rincari della benzina alla pompa produrranno un aggravio di spesa, solo per i rifornimenti di carburante, pari a +324 euro annui a famiglia".