Si è spento nelle scorse ore all'età di 92 anni Umberto Marzotto, terzo fratello della storica famiglia di conti-imprenditori che da Valdagno, in provincia di Vicenza, hanno fatto del loro nome un sinonimo di lana e tessuti pregiati. Ex marito di Marta Vacondio Marzotto, morta nel 2016, e padre di cinque figli tra cui l'ultimogenito Matteo, manager e imprenditore dal volto noto, Umberto Marzotto era da tempo ricoverato per una grave malattia degenerativa che lo aveva colpito diversi anni fa. Nato nel 1926, al pari degli altri sei fratelli, si era occupato delle attività di famiglia nel gruppo Marzotto lasciando però agli altri i compiti di primo piano. Dopo essersi ritirato dall'attività lavorativa si era trasferito a Lugano, in Svizzera.

Con la scomparsa di Umberto Marzotto la storica dinastia originaria dell'alto Vicentino perde così in pochi mesi un altro suo importante rappresentante. Appena lo scorso mese di aprile infatti si era spento il fratello Pietro Marzotto, già presidente dell'omonimo gruppo industriale per il quale sviluppò l'export e ne diversificò l'attività. La camera ardente per l'ultimo saluto a Umberto Marzotto sarà allestita il 2 gennaio alla Zignago di Portoguraro, i funerali invece si terranno il giorno successivo (3 gennaio) proprio a Valdagno, nel duomo di San Clemente, sebbene Umberto si fosse da decenni trasferito fuori. Anche la salma, come quella dei fratelli, riposerà nella cappella di famiglia nel cimitero valdagnese.