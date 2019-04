Dramma in Brasile durante la settimana della moda di San Paolo. Il modello Tales Soares, ventiseienne brasiliano conosciuto anche con il nome d'arte di Tales Cotta, sabato è crollato a terra mentre sfilava in passerella nello show del marchio spagnolo Ocksa. I paramedici presenti sul posto sono intervenuti immediatamente e hanno portato in ospedale il giovane modello, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Tales Soares è stato dichiarato morto la sera di sabato 27 aprile. In un primo momento, quando il giovane è caduto a terra durante la sfilata, gli spettatori hanno pensato che la caduta fosse parte dello show ma ben presto tutti si sono resi conto della tragedia. Diversi i video e le immagini apparsi in rete che mostrano il giovane durante la sua ultima sfilata e anche la caduta davanti al pubblico mentre si girava per lasciare il palco. Le cause della morte di Soares sono al momento sconosciute. Secondo un giornale locale, il modello sarebbe anche inciampato nei lacci delle scarpe prima di cadere a terra.

Messaggi di cordoglio sui social: "È tutto molto triste" – Dopo la morte del ventiseienne gli organizzatori della Fashion Week di San Paolo, l'evento di moda più importante in America Latina, hanno diffuso un breve comunicato in cui danno la triste notizia senza però fornire dettagli sulle cause della morte del ragazzo. Su Instagram hanno pubblicato una foto del modello brasiliano con un breve messaggio di cordoglio: “Possa Dio accoglierti a braccia aperte! La vita è una passerella che stiamo attraversando! È tutto molto triste”. Anche il marchio Ocksa, tramite i social, si è detta "affranta dalla notizia". Il giovane, apparentemente, non soffriva di particolari problemi di salute.