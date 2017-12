Dal 2018 le pensioni verranno pagate il primo giorno del mese

Dal 2018 le pensioni verranno pagate il primo giorno del mese. Nel caso in cui si tratti di un festivo o di un non bancabile, l’erogazione avverrà il giorno successivo. Si evita così l’entrata in vigore della riforma del 2015 che prevedeva che il pagamento avvenisse il secondo giorno bancabile del mese.