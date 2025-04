video suggerito

Vittorio Sgarbi dopo l’uscita dall’ospedale, la prima foto durante i funerali di Papa Francesco Lo scatto è tratto da un video e mostra Sgarbi di spalle affacciato al suo balcone di casa mentre osserva il corteo funebre di Papa Francesco nella giornata del 26 aprile. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Andrea Parrella

Vittorio Sgarbi è stato dimesso recentemente dal Policlinico Gemelli di Roma. A seguito di una lunga permanenza in ospedale e condizioni di salute precarie, il critico d'arte stato immortalato dalla compagna Sabrina Colle.

Il ritorno a casa e le prime apparizioni pubbliche

Lo scatto, che era stato pubblicato inizialmente anche sui social e che ci è stato affidato dall’ufficio stampa di Sgarbi, è tratto da un video e mostra Sgarbi di spalle affacciato al suo balcone di casa mentre osserva il corteo funebre di Papa Francesco nella giornata del 26 aprile, intento a partecipare in preghiera. È un segno del suo graduale ritorno alla vita pubblica dopo un periodo di ricovero che aveva destato preoccupazione tra familiari, amici e sostenitori.

Il difficile periodo del ricovero e ora il recupero

Vittorio Sgarbi è adesso affidato alle cure della compagna Sabrina Colle e della sorella Elisabetta Sgarbi. La degenza del critico e politico al Gemelli era stata necessaria a causa di una condizione di salute preoccupante, caratterizzata principalmente da sintomi depressivi che lo avevano portato a un progressivo rifiuto del cibo. Lo stesso Sgarbi aveva ammesso poche settimane prima la sua condizione in una intervista a Robinson Repubblica: "Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto".

Nelle scorse settimane amici e familiari avevano pensato al peggio, mentre Vittorio Sgarbi si trovava ricoverato in ospedale. In quei giorni di incertezza, proprio la compagna Sabrina Colle aveva pubblicato una foto con una didascalia di saluto al compagno che aveva destato enorme preoccupazione. Colle aveva condiviso uno scatto in cui appariva al fianco del suo compagno Vittorio Sgarbi e a corredo dell'immagine pubblicata sul suo profilo aveva scritto un messaggio con cui aveva ricordato un viaggio di vent'anni fa in Myanmar con il critico d'arte.