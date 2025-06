Vasco abbraccia la madre di Alba Chiara Baroni, uccisa dal fidanzato nel 2017: “L’amore non è possesso”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Insieme per combattere i femminicidi, ma soprattutto per diffondere la cultura del rispetto e dell'amore sano, è per questa ragione che Vasco Rossi ha incontrato Loredana Magnoni e Massimo Baroni, i genitori di Alba Chiara Baroni, ragazza uccisa nel 2017 dal suo fidanzato in Trentino Alto Adige. La coppia si è presentata dietro le quinte del concerto del rocker a Bologna, dove hanno mostrato al cantante il catalogo di quadri della loro figlia.

L'incontro tra Vasco Rossi e i genitori di Alba Chiara Baroni

A raccontare le emozioni di questo incontro è stato proprio il padre di Alba Chiara, Massimo, che racconta di aver avuto la possibilità di incontrare Vasco nell'ambito dell'iniziativa "Come un'onda" lanciata da Rai Radio 1, come riportato anche dal Corriere:

Alba Chiara si chiamava così proprio perché io sono un fan di Vasco. Quel nome e quella canzone hanno sempre significato tanto. Le sue canzoni sono da sempre la colonna sonora della nostra vita. Da tanto tempo volevamo incontrarlo, per consegnargli il catalogo dei quadri di Alba Chiara: Il nostro desiderio era far conoscere a Vasco Alba Chiara come artista. Lui si è dimostrato molto disponibile. È stato con noi 20 minuti, ha voluto che gli raccontassimo chi era nostra figlia, abbiamo sfogliato insieme il catalogo e ha abbracciato più volte Loredana. Eravamo molto commossi e molto tesi. Vasco ci ha molto sorpreso. Si è dimostrato una persona trasparente, era come stare insieme a qualcuno che conosci da tanto tempo. Per la famiglia Baroni l’11 giugno 2025 sarà sempre ricordata come una giornata importante.

L'abbraccio tra Vasco Rissi e Loredana Magnoni, madre di Alba Chiara Baroni

Il rocker si è anche speso per sostenere la causa portata davanti dall'associazione che Massimo Baroni e la moglie hanno fondato in ricordi di Alba Chiara, affinché altre ragazze non siano vittime di uomini violenti e perché possa diffondersi l'idea di un amore sano che deve essere supportato dall'educazione familiare, ma anche attraverso le istituzioni:

Ha lanciato un messaggio importante: che l’amore non è possesso. Abbiamo parlato insieme di questo problema, di come dopo Alba Chiara siano state uccise altre mille ragazze. Dobbiamo ricordarle tutte e dar voce alle vittime a cui è stata tolta. È un cambiamento culturale che non può avvenire occasionalmente, ma va portato avanti attraverso la scuola. Nelle famiglie c’è tanta violenza, non possiamo delegare. Dobbiamo portare questo messaggio. E anche Vasco è un uomo cresciuto nella nostra società con i nostri valori.