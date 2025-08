Fan morto al concerto dei Oasis, una testimone: “Pensavamo fosse caduto un cappotto, poi abbiamo visto il suo corpo”

Ha destato grande sconcerto la morte di un fan degli Oasis allo stadio di Wembley durante il concerto della band di sabato. I fratelli Gallagher hanno dichiarato di essere "scioccati e rattristati". Si ritiene che l'uomo fosse seduto nel livello superiore dello stadio da 90.000 posti, le cui tribune più alte si trovano a 50 metri da terra. Una testimonianza shock di una fan presente sul posto, sul livello in cui il corpo è precipitato: "A prima vista ho pensato che fosse un cappotto caduto dal livello superiore, ma poi ho guardato e ho visto l'uomo sul cemento", ha scritto.

La testimonianza della fan al livello inferiore: "È stato orribile"

Un portavoce della polizia, come riporta il Guardian, ha dichiarato che gli agenti in servizio a Wembley per il concerto degli Oasis sono intervenuti in seguito alle segnalazioni secondo cui una persona era rimasta ferita alle 22:19: "Un uomo, sulla quarantina, è stato trovato con ferite compatibili con una caduta. È stato purtroppo dichiarato morto sul posto. Lo stadio era affollato e riteniamo probabile che diverse persone abbiano assistito all'incidente o che lo abbiano ripreso, consapevolmente o inconsapevolmente, tramite un video registrato con un cellulare". Una fan, seduta in un livello inferiore, ha raccontato sui social di aver visto i paramedici cercare di rianimare l'uomo: "Ero proprio sotto, nella sezione 211. A prima vista ho pensato che fosse un cappotto caduto dal livello superiore, ma poi ho guardato e ho visto l'uomo sul cemento. È stato orribile", ha scritto.

Gli Oasis gli hanno dedicato il brano Live Forever

Gli Oasis hanno dichiarato: "Siamo scioccati e addolorati nell'apprendere della tragica morte di un fan durante il concerto di ieri sera. Gli Oasis desiderano porgere le loro più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della persona coinvolta". La band ha dedicato il brano Live Forever a "tutte le persone che non possono essere qui stasera" durante il concerto di domenica sera allo stadio di Wembley. Liam Gallagher ha specificato: "Questo è per tutte le persone che non possono essere qui stasera, ma che ci sono, se capite cosa intendo".

Il reunion tour degli Oasis, con Liam e Noel Gallagher di nuovo al timone della band per la prima volta dopo 16 anni, include sette spettacoli a Wembley e cinque nella città natale dei Gallagher, Manchester. Seguiranno poi negli Stati Uniti, in Messico, Giappone, Corea del Sud e Australia, prima di concludere il giro in Sud America a novembre.