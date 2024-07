video suggerito

Una scena dei Simpson di 28 anni fa è diventata realtà grazie alla band Cypress Hill Una puntata dei Simpson del 1996 ha previsto la collaborazione musicale tra i Cypress Hill e la London Symphony Orchestra.

I Simpson prevedono il futuro? È questa la domanda che in molti si fanno da anni a causa delle previsioni – a tratti inquietanti per l'aderenza con la realtà – presenti nella serie creata da Matt Groening. Tra queste una delle più eclatanti fu l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, ma non solo. Di recente si è avverata anche una "profezia" contenuta in una puntata del 1996: Il 10 luglio 2024 la band dei Cypress Hill ha suonato alla Royal Albert Hall di Londra insieme ai 71 membri della London Symphony Orchestra ricalcando esattamente ciò che accadeva nella puntata Homeropalooza.

Cosa succede nell'episodio del 1996 dei Simpson

Nell'episodio Homerpalooza del 19 maggio del 1996 protagonista è Homer Simpson che decide di lasciarsi nel mondo della musica partecipando ad un festival. In quella puntata il gruppo dei Cypress Hill si esibisce sul palco con la London Symphony Orchestra, in una scena ambientata nel backstage un produttore si rivolge a B Real, Sen Dog e Dj Muggs chiedendo: "Qualcuno ha chiamato la London Symphony Orchestra?".

I Cypress Hill fanno diventare realtà la scena dei Simpson

A 28 anni dalla messa in onda di quell'episodio, la scena immaginata da Matt Groening è diventata realtà: il 10 luglio i Cypress Hill si sono esibiti alla Royal Albert Hall di Londra accompagnati dai 71 membri della London Symphony Orchestra. La band ha raccontato alla BBC di aver vissuto l'esperienza come un sogno che si è avverato, specificando che solo i Simpson sono stati in grado di prevedere una collaborazione del genere:

Si è trattato di qualcosa di cui abbiamo parlato per molti anni, fin da quando è andato in onda per la prima volta l’episodio della serie. Quindi è davvero speciale per noi. Ed è un'occasione che è arrivata sulla scia del nostro 30esimo anniversario del nostro album Black Sunday.