Una copia rara del primo fumetto Marvel venduta a oltre due milioni di euro Una rara copia del primo fumetto Marvel è stato venduto all’asta per oltre due milioni di euro.

A cura di Redazione Cultura

Il primo fumetto Marvel, pubblicato nel novembre 1939, è stato venduto all'asta per 2.1 milioni di euro, acquistato da un collezionista quarantenne che vive al di fuori degli Stati Uniti. che non ha voluto che si rendesse nota l'identità. Una cifra importante per un fumetto che, però, non è un albo qualunque, dal momento che, come spiega la casa d'aste è il primo, il numero da cui nasce una delle avventure più importante per la Cultura mondiale: "È l'inizio. Senza questo, non ci sarebbe l'Universo Marvel, nessun Capitan America che prende a pugni Hitler, nessun film Marvel, nessuno Spider-Man, nemmeno la mitologia dei supereroi di oggi come la conosciamo" si legge sul sito della casa d'aste.

Ciò che ha convinto l'acquirente sono anche le ottime condizioni in cui è stato conservato questo numero, i colori ancora vivaci della copertina, per esempio: "Questa copia ha più di 80 anni e rimane in condizioni incredibili, fresca di edicola". In più questo numero 1 è chiamato "Pay Copy" perché "è la copia originale utilizzata dall'editore Lloyd Jacquet per registrare i pagamenti agli artisti che hanno contribuito al libro. Le annotazioni scritte a mano che descrivono in dettaglio il rimborso al leggendario artista Frank Paul per il suo lavoro su questa iconica copertina sono evidenti sul logo del titolo e sull'illustrazione" si legge sempre sulla pagina della casa d'aste. Questo fumetto è considerato "uno dei primi cinque più importanti mai pubblicati".

Come scrive anche il New York Times, non è raro che alcuni dei numeri di albi illustrati siano stati venduti all'asta a prezzi importanti, capita soprattutto con i primi numeri che hanno lanciato i supereroi diventati più importanti, da Batman a Spider Man: "Una copia del 1962 di Amazing Fantasy n. 15, con il debutto di Spider-Man, è stata venduta l'anno scorso per 3,6 milioni di dollari, che si credeva fosse un record. A gennaio, un acquirente ha speso 3,18 milioni di dollari per una copia del 1938 di Action Comic n. 1, che presentava il debutto di Superman" si legge sul quotidiano americano.