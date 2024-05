video suggerito

Ultimo batte Billie Eilish, male i cantanti di Amici: ha fatto bene Holden a uscire sette giorni dopo Ultimo ha esordito in testa alla classifica degli album della settimana davanti a Billie Eilish. Male i finalisti di Amici, Mida, Petit e Sarah, con Holden che aspetta la settimana prossima per scoprire in che posizione esordirà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo e Holden

Forse ha fatto bene Holden a ritardare di una settimana l'uscita del suo primo Ep "Joseph" dopo la finale di Amici. Il cantautore, infatti, si è sottratto al traffico delle uscite di questa settimana con Ultimo e Billie Eilish a contendersi il primo posto con i rispettivi album "Altrove" e "Hit me Hard and Soft" con il cantautore romano ad aver avuto la meglio sulla popstar internazionale, confermando l'Italia un Paese che premia soprattutto gli italiani, almeno per quanto riguarda la musica. Ma questa era anche la prima settimana utile per quanto riguarda l'uscita degli album dei finalisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

E il bilancio, almeno per questa settimana d'esordio, non è dei migliori. C'è anche da dire che con gli instore in giro per l'Italia probabilmente Sarah, Mida e Petit conquisteranno qualche posizione o, quantomeno, non le perderanno. Fa rumore il fatto che la vincitrice della trasmissione Mediaset, ovvero Sarah Toscano, per adesso non entra neanche in top 10 e il suo primo Ep esordisce in dodicesima posizione, mancando anche la top 10. Nelle prime dieci posizioni ci entrano con non poche difficoltà gli altri due finalisti della gara di canto, ovvero Mida e Petit. Il primo, infatti, esordisce in nona posizione con l'album "Il sole dentro", mentre il rapper napoletano è decimo con l'EP omonimo.

A questo punto, in attesa di scoprire cosa succederà la prossima settimana viene quasi da complimentarsi con Holden e la sua etichetta, ovvero La Tarma, per la scelta di posticipare di una settimana l'uscita dell'EP Joseph, il secondo album del cantante dopo "prologo". Questo nuovo lavoro del finalista di Amici, infatti, è uscito "solo" venerdì scorso e bisognerà attendere una settimana per vedere quale posizione occuperà, grazie anche a una settimana fuori dal paragone con i compagni di scuola e di una settimana di instore, cominciati lo scorso venerdì a Roma e che si concluderà il 27 giugno prossimo.

Tornano in classifica Salmo e Noyz Narcos con la deluxe CVLT – Hellraisers, che sono in terza posizione seguiti da Ferite di CapoPlaza e Icon di Tony Effe, in sesta posizione c'è L'angelo del male di Baby Gang, seguito da Radio Sakura di Rose Villain e da I nomi del diavolo di Kid Yugi. Non ci sono enormi cambiamenti tra i singoli dove Rose Villain e Guè continuano a essere primi con Come un tuono, canzone andata virale su TikTok, seguiti da 100 messaggi di Lazza e da Paprika di Ghali che balza dalla nona alla terza posizione, mettendosi alle spalle il duo formato da Ultimo e Geolier con "L'ultima poesia".