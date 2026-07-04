Ultimo a Tor Vergata, l’attesa dei 250mila per il concerto della vita: “Mi sento a casa, uscirò col petto dilaniato”

Le emozioni delle ore che precedono un evento che segna un prima e un dopo nella storia dei concerti in Italia. L’evento di Ultimo è già da record e i numeri dicono tanto: “Plausibile indotto da 90 milioni”.

Il giorno fatidico per i fan di Ultimo è arrivato. Il 4 luglio andrà in scena il mega concerto a Tor Vergata che ospiterà 250mila persone, segnando un record storico per i concerti in Italia. Con questi numeri l'artista romano supera chiunque e l'evento promette di determinare un prima e un dopo.

"Ci piacerebbe raccontarla così", spiega a Fanpage Clemente Zard di Vivo Concerti, organizzatore dell'evento, che sta lavorando a questo concerto di Ultimo da tre anni. Un appuntamento attesissimo (qui la scaletta del concerto) che raduna fan da tutta Italia e che probabilmente rappresenterà un momento di svolta per l'organizzazione di certi eventi in Italia. Prosegue Zard: "È un place to be straordinario e fondamentale, un punto storico che segna un momento unico. Speriamo possa ripetersi negli anni e che questo concerto lasci la giusta legacy. Siamo tutti molto fieri di Nicolò, non ne esistono come lui e le emozioni che sta provando le racconterà sul palco".

I primi numeri stratosferici del concerto di Ultimo

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata va quindi oltre la sua dimensione di concerto, per gli addetti ai lavori ha più che altro i contorni di un laboratorio, un banco di prova per capire se questa area sarà in grado nei prossimi anni di replicare grandi eventi come questo. Un presentimento confermato anche dalle prime stime che arrivano in termini di numeri, visto che lo stesso Zard in conferenza stampa, rispondendo alle domande sull'indotto: "È plausibile immaginare che la cifra sia intorno ai 90 milioni di euro". Festeggiano anche le istituzioni, con "Oltre il 62% che arriva da fuori", come fa sapere l'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, una cifra che vale per il Comune "oltre 2 milioni di euro in tasse di soggiorno".

Le voci di chi c'è

E poi ci sono le persone, quelle che eventi di questo tipo contribuiscono a crearli, a dare sostanza a questi momenti di incontro. Nelle ore che precedono il concerto, l'attesa sale per chi attende nelle prime file l'inizio dell'esibizione di Ultimo. C'è anche chi si è accampato giorni fa, per viversi un'esperienza che non ha precedenti per chi segue l'artista romano. "Mi aspetto troppe emozioni, che sicuramente a fine concerto mi mancheranno già", racconta uno spettatore a Fanpage. "È il concerto dell'anno, della vita. Lo ricorderemo sempre ed entrerà nella storia", è la consapevolezza di chi sa di non trovarsi a un semplice concerto. "Stare qua con 250mila persone è una roba pazzesca. Abbiamo i brividi senza di lui, figuriamoci quando arriverà", le voci della vigilia, finendo con chi ha fatto su quest'evento un investimento emotivo e spiega in poche parole il senso della comunità che segue religiosamente Niccolò Moriconi: "Mi aspetto di uscire con il petto dilaniato da questo concerto, di riuscire a sentirmi anche io ultima. Stando qui mi sento capita, che ho una famiglia".