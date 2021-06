in foto: Premio Strega 2019 (Carlo Lannutti/LaPresse)

Il Premio Strega è il principale premio letterario italiano. Il più ambito, senza dubbio, sia per una questione di blasone che economico, dal momento che la famosa fascetta da vincitore aumenta le vendite dei libri in questione. Nato il 17 febbraio 1947 dalla voglia di Maria e Goffredo Bellonci di dar vita, con gli "amici della domenica", a un nuovo premio letterario, come si legge sul sito, "che contribuisse nell’Italia del primo dopoguerra alla rinascita culturale del Paese". Il nome è preso dall'amaro omonimo, perché nacque grazie all'aiuto economico di Guido Alberti, comproprietario della fabbrica di torroni e del Liquore Strega.

Gli amici della domenica oggi è un gruppo elettorale formato da 400 persone appartenenti a vario titolo nella cultura italiana che si riuniscono per eleggere il vincitore. Il Premio è specchio anche di quelle che sono le relazioni di Potere all'interno del mondo della Cultura italiana. La storia dello Strega è anche un pezzo di Storia della Letteratura italiana, e tra i vincitori si trovano alcuni degli scrittori e delle scrittrici che hanno scritto la storia dell'Italia culturale dell'ultimo secolo: "In questi settant’anni le scelte compiute dal Premio hanno incoraggiato i lettori italiani a leggere sé stessi, la loro storia e il loro presente attraverso lo specchio della narrativa contemporanea"

