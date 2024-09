Testo, significato e video di Estate Punk, Benji & Fede cantano il ritrovarsi dopo la fine di una storia

video suggerito

Benji & Fede

In pochi anni Benji & Fede hanno vissuto l'esordio, il successo veloce, i primi posti in FIMI, poi la rottura, due carriere da solisti, singoli ed Ep e infine siamo arrivati alla reunion. E il secondo frutto di questo ritorno della coppia d'oro del pop italiano è Estate punk, la canzone che rafforza il loro ritorno insieme -. Dopo la parentesi estiva con Musica animale – che sarà anche celebrato da un live che li vedrà impegnati il prossimo 16 novembre all'Unipol Forum Assago di Milano, andato già sold out. Il duo ha anche annunciato l'uscita del loro nuovo album "Rewind" che uscirà il prossimo 25 ottobre e che è "un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere”, come raccontano i due cantanti.

Il testo di Estate punk

Gridano da ore

Strane le persone

Lo chiamano amore

Restavo in camera

Chissà che tempo fa

Pioggia sopra al vetro

Sfreccia un’altra macchina

Chissà dov’è che va

Forse in America

6 x 3 anni per Ritrovarsi spalle al muro

Crescere buena suerte mi amor

Siamo persi nel caos

per i vicoli di Roma

Ti ricordi com’era tra noi

Vivi sempre dietro al cinema?

Siamo ancora tutti in vendita?

Tutto questo tempo per riaversi in un parcheggio vuoto

Sarà un’estate punk a farci crescere

Sei mesi chiusa in down senza rispondere

Adesso se vuoi prendi tutto quello che puoi

Spogliati dei graffi di un’età che è lontana ormai

ma che tesse ogni mio livido con gli occhi tuoi da sempre

Negli occhi tuoi per sempre

Tremano le mani

Stessi occhi castani

Ti va se rimani

Tra i rami si agita

Un’alba pallida

6 x 3 anni per ritrovarsi contro un muro

Perdere hasta luego mi amor

Vattene come se

Io non fossi mai esistito

Dimmi com’è finita tra noi?

Siamo un rave

Senza la musica

Tutto questo tempo per riaversi in un parcheggio vuoto

Sarà un’estate punk a farci crescere

Sei mesi chiusa in down senza rispondere

Adesso se vuoi prendi tutto quello che puoi

Spogliati dei graffi di un’età che è lontana ormai

ma che tesse ogni mio livido con gli occhi tuoi da sempre

per sempre

No non sarà un club a dirti chi sei

né i segni che hai sotto i bracciali se chiudi gli occhi

Siam meno soli

Tutto questo tempo per riaversi in un parcheggio vuoto

Sarà un’estate punk a farci crescere

Sei mesi chiusa in down senza rispondere

Adesso se vuoi prendi tutto quello che puoi

Spogliati dei graffi di un’età che è lontana ormai

ma che tesse ogni mio livido con gli occhi tuoi da sempre

Non è stato il punk a dirti chi sei

ma i sogni che hai se chiudi gli occhi

In fondo agli occhi

Negli occhi tuoi

Negli occhi tuoi

Per sempre

Il significato di Estate Punk

Nonostante la parola "estate" nel titolo, la canzone di Benji & Fede non è un tormentone, anzi. Il duo sceglie una ballad per tornare in questo autunno con un brano che parla di "due persone che si amavano a 18 anni, e una sera dopo tanto tempo si rincontrano. Nonostante siano cresciuti e diventati adulti, rivelano di essere ancora connessi da un forte sentimento, come se ogni livido e cicatrice di uno appartenesse anche agli occhi dell’altro". "Tutto questo tempo per riaversi in un parcheggio vuoto sarà un’estate punk a farci crescere" cantano i due, che spiegano: "Questa ‘Estate Punk' che abbiamo vissuto ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta".

Il video di Estate Punk

Contemporaneamente all'uscita della canzone di Benjamin Mascolo e Federico Rossi è stato pubblicato anche il videoclip, girato da Marc Lucas e la produzione di Borotalco.tv: "È il racconto di un allenamento agonistico tra i due protagonisti che, diversamente da quanto possa sembrare, non termina con uno scontro sul ring ma con un incontro, un ritrovarsi verso il futuro, verso il prossimo evento live che li vedrà esibirsi all’Unipol Forum di Assago (Milano) il 16 novembre per un concerto che ha registrato il tutto esaurito in poco tempo".