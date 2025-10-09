Testo e significato di Io sono il viaggio, Caparezza è pronto a ripartire con la sua musica

Io sono il viaggio è il primo singolo di Orbit Orbit, il nono album in studio di Caparezza, che verrà presentato dal 30 ottobre al 1° novembre al Lucca Comics & Games. Qui il testo e il significato della canzone.

Caparezza, foto di Alberto D’Andrea

In attesa dell'uscita di Orbit Orbit, il nuovo progetto di Caparezza, configuratosi come un disco-fumetto, l'autore salentino ha pubblicato nelle scorse ore il primo singolo dell'album Io sono il viaggio. Sul suo profilo Instagram, il cantante ha presentato il brano in un post, con la didascalia che recita: "Ho percorso 52 orbite (la sua età anagrafica n.d.r) ma sono pronto a ripartire". Orbit Orbit, il nono album in studio di Caparezza, arriva a quattro anni da Exuvia in cui veniva raccontata la mutazione, anche musicale, del cantante di Molfetta (qui l'intervista): "Ho dovuto fare i conti con uno spaesamento che avevo, non solo per quello che accadeva attorno a me. Era qualcosa dovuto anche al mio cambiamento, non è una novità. Mi sono reso conto che questa cosa mi portava in conflitto con me stesso, un sentimento con cui convivo abitualmente". Il nuovo disco verrà presentato il prossimo 30 e 31 ottobre, oltre al 1° novembre al Lucca Comics & Games, nel padiglione Sergio Bonelli, l'editore del fumetto che accompagnerà il nuovo progetto del cantante. Qui il testo e il significato di Io sono il viaggio.

Il testo di Io sono il viaggio

(Go) Lenti o rapidi mezzi

(Go) Venti cambi o diretti

(Go) Stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi

(Go) Sogno un viaggio di Melville, (Go) non un cargo di merci

(Go) La mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci

Gattonando mi metto in piedi, come sugli stemmi il gattopardo

Anche in alto mare l'arte è la polare

L'ho seguita per i cieli come un astrolabio

Giovane Aldobrando, lascio casa e corro il mondo

Nel vagone dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio

Sogno e il punto di vista si allarga se dall'astronave mi sporgo

Imparo che non c'è disfatta se posso premiare lo sforzo

Comе lo pterosauro di Arzach ho un personaggio sul dorso

Voglio levarlo di dosso, voglio vagarе nel cosmo

Sopporto le attese, imparo ad amare il raccolto e il maggese

Io, Corto Maltese che osserva i gabbiani dal porto in paese

Ho capito che per ogni capolinea

C'è un nuovo biglietto che fa capolino

Scriverò sul retro della cartolina

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono

Sono un naufrago sfinito, faccia nella sabbia

Le sirene ancora strillano la mia condanna

Seguo croci sulla mappa di quest'audiogramma

Sono Atlantide che sta sprofondando sott'acqua

Non lasciarmi qui, per pietà, dammi ancora sfide e maree

Dio, sia fatta la tua volontà ma fammi capire qual è

Io sono stato i sandali del pellegrino

Perso in un deserto come il Kalahari

Sono stato sabbia lungo il mio cammino

Quando inaridivo come certi intellettuali

Sono il mozzo e il capitano sul ponte

Sono morto e poi rinato più volte

Piccolo principe, giovane Holden

Sono il vecchio che va in mare e sfida ancora le onde

E imploro Prometeo che mi riporti il fuoco

In fondo ho da riversare otri d'inchiostro

Indosso i panni di Phileas Fogg e mi involo

Approdo per ripartire di nuovo

Io sono il viaggio

Sono il distacco

Io sono il viaggio

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

New dream, new place, new goal, new destiny

New day, new life, new love, new identity

New sun, new star, new planetary landing

New sun, new star, new planetary landing

New dream, new place, new goal, new destiny

New day, new life, new love, new identity

New sun, new star, new planetary landing

New sun, new star, new planetary landing

Il significato di Io sono il viaggio

Io sono il viaggio è il primo singolo di Orbit Orbit, il nono album in studio di Caparezza. Il progetto verrà accompagnato dal fumetto omonimo, distribuito da Serbio Bonelli Editore. Io sono il viaggio trasporta Caparezza metaforicamente in un percorso interplanetario e anche musicalmente questo influenza le scelte sonore del nuovo singolo del cantante di Molfetta: su atmosfere elettroniche, racconta una ripartenza. La figura di Caparezza ingloba il viaggio alla ricerca di nuove consapevolezze di sé e obiettivi per il futuro, rimanendo però legato a simboli della sua narrativa.

Come ci ha abituato negli anni, sono molte le figure letterarie, tutte legate alla natura del viaggio, ma soprattutto alla riscoperta di sé. Da Moby Dick di Melville a Phileas Fogg, il protagonista dell'opera Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, passando anche per Corto Maltese dell'opera di Hugo Pratt. Ma anche Aldobrando della graphic novel medievale di Gipi e Luigi Crotone. Io sono il viaggio risulta un'introduzione, una legenda per chi assisterà al nuovo viaggio di Caparezza, alla ricerca di un nuovo "fuoco", come suggerisce l'immagine di Prometeo: metafora di stimoli per nuovi mondi da costruire, questa volta non solo musicalmente.

Come nasce Orbit Orbit

Io sono il viaggio rappresenta l'origine del nuovo viaggio, musicale e non solo, di Caparezza dal titolo Orbit Orbit. Un progetto che non rappresenta solo il suo nono album in studio, ma anche il suo esordio con un fumetto, prodotto da Sergio Bonelli Editore. L'autore ha svelato anche il team di lavoro con cui ha collaborato per la produzione di Orbit Orbit: La Came, Matteo De Longis, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Marco Nizzoli, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Riccardo Torti e Yi Yang. La copertina è stata sviluppata da Matteo De Longis.