video suggerito

Testo e significato di A Vele Spiegate, Calcutta presta la voce al ritorno dei Fitness Forever I Fitness Forever tornano con un nuovo singolo, A vele spiegate, a cui presta la voce Calcutta: la band napoletana è attesa dal ritorno con l’album a novembre. Ecco testo e significato della canzone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Fitness Forever

Era il 2017 quando i Fitness Forever, superband napoletana, composta da alcuni tra i migliori musicisti campani, capitanati da Gaetano Scognamiglio (alias Carlos Valderrama) pubblicavano l'ultimo album – di tre complessivi – Tonight. La band – pubblicata dalla storica etichetta spagnola Elefant Record – è sempre stata una delle più apprezzate per la capacità di creare melodie e armonie che ne fanno uno dei pop più raffinati del Paese, al punto che – a proposito di cantautorato pop italiano – proprio Scognamiglio è entrato a far parte della squadra di Calcutta con cui ha collaborato negli ultimi anni sia su disco che live. E non poteva che essere il cantautore di latina il protagonista del ritorno discografico dei Fitness Forever che hanno pubblicato A vele spiegate, un brano jazz-funk in cui la voce è proprio di Calcutta ma con un'altra guest star, ovvero Alan Sorrenti – riferimento di primo piano per la band – ai cori. I riferimenti sono in bilico tra "l'atmosfera dei dischi di Alberto Radius degli anni '70 e gli arrangiamenti sofisticati di Arthur Verocai" come si legge nella nota stampa. La band tornerà con l'album Amore e salute a novembre.

Il testo di A vele spiegate

Strambando controvento

Sul mio veliero di proprietà

Saluto Napoli che tutte le risposte non ha

Malincunia Surriento

Forse una crisi di mezza età

Tu che mi chiedi come va con questa formalità

Leggi anche Testo e significato di Ti Voglio, Ornella Vanoni con Elodie e Ditonellapiaga nella cover di un classico

Canzone del mare

Chiedimi come va

Mare dove mi puoi toccare

Finché si può

Di poche parole

Ghiaccio nel Grand Marnier

Ma quante cose che non so di te

Siamo pirati adesso

Vestiti solo di due Ray-Ban

Dove ho lasciato il resto

Se qui a bordo c'è un carnival

E mi travolgerai

Colonne d'Ercole gli occhi tuoi

Dentro le stelle sono certo leggeranno di noi

Canzone del mare

Cosa succederà

Mare dove mi puoi toccare

finché si può

Diverso

Mi perdo

Viaggio dentro di me

Ma non lo senti che qualcosa c'è

Andare a vele spiegate

Andare a vele spiegate

Il significato di A Vele spiegate

Il gusto dei Fitness Forever e la raffinatezza del loro pop, che riesce sempre a trovare la chiave per entrare in testa e rimanerci, questa volta guarda al Brasile, con un jazz funk ricco degli arrangiamenti di Scognamiglio, che ama trovare la composizione melodica e armonica perfetta. Anche in A vele spiegate torna quel gusto retrò, di Ray-Ban, pantaloni a zampa, tappezzerie geometriche e Ghiaccio nel Grand Marnier. Questa volta i protagonisti sono sul veliero di proprietà della voce narrante, con la Malincunia Surriento che li accompagna e che potrebbe essere, appunto, una crisi di mezz'età. Una canzone di fine estate, un brano sul mare, che pare citare Enzo Carella di Mare sopra e sotto (specie nel verso "Mare dove mi puoi toccare"). La band spiega così la canzone: "Una metafora sulla vita, quando ti coglie nel mezzo di tutto e non sai più come rispondere alle domande importanti. Quelle volte in cui l'unica cosa da fare è godersi il viaggio e vedere quale direzione prenderà".

Il contributo di Calcutta

"Il singolo vanta la straordinaria collaborazione con Calcutta, unico erede dei grandi chansonnier, che oltre alla splendida interpretazione vocale ne ha anche scritto, insieme a noi, il testo. Una collaborazione di cui siamo estremamente fieri" scrivono i Fitness Forever sui loro social, ringraziando il cantautore di Latina per il contributo. E quest'ultimo ha risposto tramite storie Intagram: "Onorato di aver realizzato con la Champions League della musica italiana, Fitness Forever questa splendida canzone. Grazie a Gaetano e tutte le altre persone e d'oro che hanno collaborato". Calcutta e Scognamiglio collaborano da anni, live, ovviamente (è proprio il cantante dei Fitness che si può vedere suonare le tastiere durante i live e le ospitate tv del cantautore), ma anche su disco, come avvenuto per l'ultimo Relax, dove tra le altre cose ha contribuito al testo di "Giro con te".