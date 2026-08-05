Tel Aviv Music, il nuovo insulto del rap italiano: come nasce il meme che alimenta l’ossessione per i numeri

Dietro il meme Tel Aviv Music: come le accuse di essere “industry plant” e la pressione dei numeri streaming stanno cambiando il volto del rap italiano.

G Mineiro, IvanBi e Lorenzza, 2026

C'è una scena, soprattutto legata al rap italiano e ai suoi emergenti, che con difficoltà sta attraversando il processo di accoglienza da parte del pubblico. Se solo qualche anno fa si discuteva in Italia il concetto di "industry plant", associato anche a giovani artiste come Lorenzza, negli ultimi mesi il processo sembra essersi rinnovato. Con la comparsa della definizione "Tel Aviv Music", molto presente soprattutto nei commenti su TikTok di emergenti come G Mineiro, ma anche IvanBi, l'atto dispregiativo nei loro confronti si è ampliato, alimentando, se possibile, il cospirazionismo dietro i numeri in streaming e la visibilità di questi artisti.

Da Industry Plant a Tel Aviv Music

Ma partiamo dal principio. Il meme "Tel Aviv Music", che in Italia ha definitivamente sostituito il concetto di "industry plant", viene impiegato dai fan per accusare quegli artisti che secondo loro sarebbero stati promossi e finanziati massicciamente dall'industria discografica. Il successo degli stessi deriverebbe proprio da questa spinta, non proveniente dal processo organico di conoscenza degli ascoltatori, ma dall'inserimento in playlist streaming e in dischi con un potere d'ascolto molto ampio. L'artista che sta subendo principalmente queste accuse è proprio G Mineiro, nome d'arte di Edoardo Sobrero, artista musicale di origini brasiliane classe 2001 che ha conquistato TikTok negli ultimi mesi con la traccia "Splinter Cell".

Il caso di G Mineiro su TikTok dopo il successo di "Splinter Cell"

Il giovane cantante è stato anche incluso nell'ultimo album di Anna (qui l'intervista), "Million Dollar Babe", in cui collabora nel brano "Scontrosa". Nel ritornello interpretato da G Mineiro, il cantante cerca di destreggiarsi sulla melodia della "Macarena" dei Los Del Rio. Una scelta discografica che ha sorpreso il pubblico per la velocità con cui G Mineiro è stato inserito in uno dei progetti urban pop più popolari del 2026. E questa sorpresa si è trasformata pian piano in critiche nei confronti del cantante, accusato di essere stato "costruito a tavolino", sviluppando l'ipotesi per cui i numeri guadagnati su piattaforme di streaming come Spotify deriverebbero unicamente da una manovra dell'etichetta discografica.

Proprio il meme Tel Aviv Music, che assocerebbe il potere di Israele nel conflitto con la Palestina al rapporto sproporzionato tra le grandi case discografiche e i progetti indipendenti, è uno degli argomenti più polarizzanti negli ultimi anni dell'industria. Tuttavia, alla base di questo meme si cela anche una matrice intrinsecamente discriminatoria. Ovvero l'associazione tra l'industria discografica, percepita come un'entità manipolatrice, e la città di Tel Aviv: un processo legato a stereotipi antisemiti rispetto al denaro e al controllo dei media.

La rottura del patto tra fan e artista nella scoperta dal basso

Con la progressiva espansione del bacino d'utenza del rap e dei suoi sottogeneri nelle classifiche FIMI ed EarOne, tra le teorie cospirazioniste legate al successo di alcuni artisti spicca sicuramente quella di essere "spinti" dall'alto. Una dinamica che contraddice il topos fondante della narrativa rap: la spinta organica e dal basso dei brani. A questo si associa anche il concetto di "caduta", esasperato dai dati numerici e utilizzato come elemento rafforzativo di critica nei confronti di giovani artisti che, dopo un successo iniziale fulmineo, faticano a mantenere il passo. Questa pressione tossica generata, unita all'ossessione compulsiva per le performance algoritmiche e per il mantenimento di uno status percepito come autentico, genera un carico psicologico spesso insostenibile. Di conseguenza, sorgono sempre più casi di addii o ritiri improvvisi, anche di artisti non emergenti, direttamente legati al crollo della salute mentale e al burnout.

Proprio questo atteggiamento del pubblico, che cerca di mantenere un equilibrio tra accusa e ironia – non raggiungendolo, molto spesso -, potrebbe influenzare negativamente gli artisti coinvolti e pregiudicare la comparsa di nuovi talenti. Questa dinamica è amplificata dalla proliferazione di talent show dedicati al genere, come Nuova Scena. Pur essendoci illustri precedenti storici come MTV Spit, le attuali formule televisive si rivolgono a un mercato profondamente mutato, rendendo essenziale decodificare il confine tra le accuse di inautenticità e le nuove logiche di un ecosistema ormai dominante negli ascolti in streaming.

Infatti, le accuse di "industry plant" e di "Tel Aviv Music" non sembrano altro che l'evoluzione dell'accusa di "essere un venduto" all'interno della scena. Una stereotipizzazione legata al concetto primitivo, o quantomeno underground, del rap italiano, in cui la matrice sociale, più che industriale, era dominante. La critica del pubblico, che non si sente corrisposto nel patto fiduciario con l'artista e nella narrazione della scoperta dal basso, rappresenta evidentemente un falso problema, specialmente alla luce dei risultati raggiunti dalla comunicazione promozionale della musica rap in Italia. Soprattutto considerando che, secondo l'ultimo Report FIMI, il mercato della musica registrata italiana vale oltre 513 milioni di euro e il rap occupa stabilmente oltre il 65% delle classifiche di vendita in streaming e fisiche.

Perché queste accuse potrebbero pregiudicare la comparsa di nuovi talenti giovani

E allora, in questo momento, appare ancora più solida l'ipotesi per cui il meme Tel Aviv Music sia solo l'ennesima occasione per giudicare, anche negativamente e senza basi solide, un prodotto discografico emergente. Tutto questo demonizzando l'aspetto più visibile e valutabile, ovvero i numeri in streaming dei brani, omettendo però dall'equazione, l'importanza del racconto iniziale e della pazienza verso gli artisti più giovani. Proprio Lorenzza, nella nostra intervista rilasciata per l'uscita di "A Lorenz2a", aveva descritto così le critiche post-EP d'esordio, dopo essere stata accusata di essere un industry plant: "Forse ha dato fastidio vedere una persona passare dal niente a tutto in un attimo. Ho cercato di non reagire con rabbia, ma di rispondere dando ancora di più. Certo, sono una ragazza di 23 anni e ci sono stata male, ma ho deciso di ascoltare le critiche senza permettere che mi cambiassero. Mi sono detta: va bene, significa che devo aprirmi di più e raccontare meglio chi sono".