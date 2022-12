Te Deum, il testo in italiano e in latino dell’inno cantanto il 31 dicembre 2022 Il Te Deum è l’inno con cui papa Francesco chiuderà l’anno civile. Ecco le versioni in italiano e latino del testo del 400.

A cura di Redazione Cultura

Papa Francesco (Franco Origlia/Getty Images)

Il Te Deum Laudamus, che significa "Noi ti lodiamo, Dio", prende il nome dal primo verso di questo "inno liturgico in prosa ritmica latina che si canta a conclusione dell’Ufficio della Lettura nelle domeniche (eccetto in quaresima), solennità e feste, o come ringraziamento in particolari occasioni" come lo definisce il Vocabolario Treccani. Il canto sarà intonato alla fine della celebrazione, da parte di Papa Francesco, dei Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio, celebrando anche la fine dell'anno civile. La celebrazione si terrà il 31 dicembre alle ore 17 presso la Basilica di San Pietro. Non è chiaro chi sia stato l'ideatore di quest'inno anche se oggi si tende a dare per buona l'ipotesi che sia stato redatto nel 400 d.C. e che l'autore sia il vescovo Niceta di Remesiana (Dacia inferiore). Di seguito le versioni in italiano e in latino dell'inno.

Il testo in italiano del Te Deum

Noi ti lodiamo, Dio,

ti proclamiamo Signore.

O eterno Padre,

tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli

e tutte le potenze dei cieli:

Santo, Santo, Santo

il Signore Dio dell’universo.

I cieli e la terra

sono pieni della tua gloria.

Ti acclama il coro degli apostoli

e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella lode;

la santa Chiesa proclama la tua gloria,

adora il tuo unico Figlio

e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria,

eterno Figlio del Padre,

tu nascesti dalla Vergine Madre

per la salvezza dell’uomo.

Vincitore della morte,

hai aperto ai credenti il regno dei cieli.

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore,

che hai redento col tuo Sangue prezioso.

Accoglici nella tua gloria

nell’assemblea dei santi.

Salva il tuo popolo, Signore,

guida e proteggi i tuoi figli.

Ogni giorno ti benediciamo,

lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore,

di custodirci senza peccato.

Sia sempre con noi la tua misericordia:

in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore,

pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza,

non saremo confusi in eterno.

Il testo in latino del Te Deum

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.

Te aeternum patrem, omnis terra veneratur.

Tibi omnes angeli,

tibi caeli et universae potestates:

tibi cherubim et seraphim,

incessabili voce proclamant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra

majestatis gloriae tuae.

Te gloriosus Apostolorum chorus,

te prophetarum laudabilis numerus,

te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum

sancta confitetur Ecclesia,

Patrem immensae maiestatis;

venerandum tuum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe.

Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu, ad liberandum suscepturus hominem,

non horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,

aperuisti credentibus regna caelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,

quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine,

et benedic hereditati tuae.

Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.

Per singulos dies benedicimus te;

et laudamus nomen tuum in saeculum,

et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto

sine peccato nos custodire.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,

quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi:

non confundar in aeternum.