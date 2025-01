Sting costretto a posticipare concerti e annullare una premiazione per una “malattia”

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Sting, via Comunicato Stampa e Facebook

Con un post sul proprio sito ufficiale, Sting ha annunciato nelle scorse ore di dover annullare due suoi concerti, che si sarebbero dovuti tenere il 24 e il 26 gennaio, per questioni di salute. Il cantante 73enne, di cui il vero nome è Gordon Matthew Thomas Sumner, non sarà presente neanche ai Bass Magazine Awards, dove avrebbe dovuto ricevere un premio alla carriera. Il motivo? Nel post pubblicato, si fa riferimento a problemi di salute non ben specificati: "Su suggerimento del dottore, a causa di una malattia, è con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards e posticipare i suoi concerti STING 3.0 a Phoenix, in Arizona (originariamente previsto il 24 gennaio) al 1 giugno e a Wheatland, in California (originariamente previsto il 26 gennaio) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20esimo anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio. Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed estende la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione".

Lo stile di vita di Sting e l'episodio del tour europeo nel 2019

Non si è fatto riferimento alla malattia che terrebbe Sting lontano dal palco, un episodio che ricorda quello avvenuto nell'estate del 2019, quando l'ex frontman dei Police fu costretto a cancellare alcune date del suo tour europeo, in Inghilterra e in Germania, per "problemi di salute". Svelerà dopo alcuni mesi che una forte sinusite non gli ha permesso di esibirsi, un suggerimento avuto dai medici che seguono lo stato di salute del cantante. Piccoli acciacchi per uno dei personaggi del mondo della musica, che per primo ha sdoganato uno stile di vita sano, insieme a sua moglie, la produttrice cinematografica Trudie Styler: è dal 1991 che i due hanno adottato una dieta con la coltivazione personale di verdure biologiche, a cui si aggiunge un rapporto trentennale ormai con la pratica dello yoga.

Il rapporto con l'Italia e la collaborazione con Giordana Angi

Nel frattempo, si è rinsaldato negli ultimi anni il rapporto tra Sting e l'Italia, con l'autore che insieme alla moglie ha deciso di vivere in Toscana, in una residenza del 1500 a Figline Valdarno, dove è diventato anche un produttore di vini. Per quanto riguarda la sua carriera musicale invece, la prossimità con l'Italia si raggiunge grazie a Giordana Angi, volto storico di Amici di Maria De Filippi (proprio con lei Sting è stata ospite del talent quest'anno). La cantante, oltre ad aprire i concerti europei di Sting, ha pubblicato anche il suo ultimo album She's so great, che contiene al suo interno Il Nostro Amore, proprio in collaborazione con Sting.