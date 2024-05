video suggerito

Giordana Angi e il nuovo progetto internazionale She’s so great: all’interno anche il feat con Sting Giordana Angi ha pubblicato lo scorso 24 maggio il suo primo progetto discografico di respiro internazionale: si tratta di She’s so great, che comprende 9 tracce in inglese e la collaborazione in italiano con Sting. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Giordana Angi, foto di Comunicato Stampa

Solo pochi giorni fa, Giordana Angi ha pubblicato She's so great: si tratta del primo progetto discografico internazionale della cantante, con 10 tracce, di cui 9 in lingua inglese a cui si aggiunge Il nostro amore. Proprio quest'ultima, rappresenta uno dei brani a cui Angi è più affezionata, una collaborazione con Sting. Il brano è stato già presentato, quasi 10 mesi fa, il 14 luglio 2023 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, quando i due autori si sono esibiti assieme durante il concerto dell'ex frontman dei The Police. In un'intervista a Fanpage.it aveva raccontato così l'esperienza: "È sicuramente un onore per me essere ospite sul palco di Sting. Come musicista, per me è stato sempre un punto di riferimento per questo ne sono onorata. Non è una cosa che accade tutti i giorni, soprattutto perché sono state le mie parole e la mia scrittura ad averlo incuriosito".

She's so great è il nuovo album di Giordana Angi

L'album segue l'Ep Giordana pubblicata a novembre 2023 e vede anche la partecipazione, in fase autoriale, nel brano Big Eyes di Diego Navaira, figlio della leggenda del country americano Emilio Navaira. Prodotto dall'etichetta Cherrytree Music Company, solo poche settimane fa, sul suo profilo Instagram, Angi aveva parlato così di She's so great: "Mi sembra di esser tornata a quando avevo 16 anni e giravo sempre con la chitarra addosso, manco fosse una gamba. Se tutto questo l’avessero raccontato da ragazzina, mentre piangevo durante un concerto affondata dai cazzotti allo stomaco per le emozioni che la musica mi dava, oppure mentre suonavo a 20 anni in un pub per 50 euro o quando ho scritto la mia prima poesia perché ero triste, beh, forse avrei cominciato a ridere. Ecco. Sono fiera di dove sono oggi, sono fiera del mio lavoro, delle porte in faccia e dei qualche successi. La musica è passione. E io sono qui con lei".

Giordana Angi aprirerà i concerti del tour europeo di Sting

She's so great anticipa anche il tour europeo di Giordana Angi, cominciato nelle scorse ore alla Zagreb Arena di Zagabria in Croazia. La cantante, dopo la collaborazione con Sting in Il nostro amore/Love for her, aprirà i concerti di Sting in Europa, 19 date che si concluderanno il prossimo 30 luglio a Carcassonne in Francia.

