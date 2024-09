video suggerito

Selena Gomez entra nel club degli artisti miliardari: i ricavi non solo da Musica e Cinema Selena Gomez è entrata a far parte del club degli artisti miliardari, stando a quanto conferma Bloomberg. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Selena Gomez (Jordan Strauss/Invision/AP)

Da cantante ad attrice e adesso anche miliardaria: stiamo parlando dell'ascesa di Selena Gomez che da quest'anno, stando a quanto riporta Bloomberg, è diventata ufficialmente miliardaria all'età di 32 anni. Per la precisione, al momento il patrimonio dell'artista è stimato in 1.3 miliardi di dollari, che equivalgono a 1.17 miliardi di euro, circa, rendendola una delle più giovani miliardarie (non ereditiere) al mondo. Eppure il successo economico di Gomez non arriva principalmente dalle carriere artistiche che siamo stati abituati a conoscere in questi ultimi anni o, almeno, non solo, visto che solo una parte arriva dalla musica e dai contratti televisivi e cinematografici.

Musica, Cinema ma soprattutto prodotti di bellezza

Bloomberg, infatti, specifica che una bella fetta del suo patrimonio economico derivi dal successo dei suoi prodotti di bellezza, grazie all'azienda che ha lanciato nel 2019. Ovviamente c'entrano anche le entrate dovute alle sue attività artistiche, quindi il suo catalogo musicale e i ruoli da attrice, attività che da qualche anno predilige rispetto alla carriera musicale (ultimamente l'abbiamo potuta vedere in Emilia Perez di Jacques Audiard, senza contare il suo ruolo in Only Murders in the Building, la serie in cui è protagonista assieme a Steve Martin e Martin Short) a cui si aggiunge il suo patrimonio immobiliare e la partnership con altri marchi.

Chi sono gli altri artisti miliardari

Insomma, qualcosa in più di una vera e propria azienda, che si riflette anche nei numeri milionari che l'artista ha sui social con i 424 milioni di follower su Instagram che, come scrive Billbiard, la rendono il terzo profilo con più follower al momento, bench sia la prima donna in questa speciale classifica. Gomez non è l'unica artista ad aver raggiunto questo traguardo, anzi è in buona compagnia, sebbene il gruppo sia ancora ristretto a nomi come quelli di Taylor Swift, Rihanna, Jay-Z, Ye (Kanye West) e Bruce Springsteen che è l'ultimo, prima di lei, ad aver raggiunto il miliardo lo scorso luglio.