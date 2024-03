Sanremo 2024 festeggia ancora platini e ori: Ghali, Irama ma anche Emma, Bertè e Clara Le canzoni di Sanremo 2024 continuano a certificare e anche questa settimana oltre a due platini arrivano cinque ori tra cui Emma con Apnea e Loredana Bertè con Pazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

A tre settimane dalla fine del Festival di Sanremo continuano le certificazioni delle canzoni che ne sono state protagoniste. La scorsa settimane sono state certificate platino Tuta Gold di Mahmood, I p' te, tu p' me di Geolier, La noia di Angelina Mango, che Sanremo l'ha anche vinto, e Sinceramente di Annalisa, le quattro canzoni più ascoltate di queste settimane su Spotify e quindi anche nelle classifiche FIMI. Ma nella nuova tornata sono tante altre le canzoni che hanno raggiunto una serie di ascolti tale da permetterle di raggiungere un oro o anche un platino e oltre ai singoli questi ascolti hanno trainato anche alcuni album.

Sono Casa mia di Ghali e Tu no di Irama, ovvero la quarta e la quinta classificata all'ultimo Festival di Sanremo le due canzoni che questa settimana sono riuscite a raggiungere la certificazione di platino, andando oltre l'oro delle settimane precedente. La canzone di Ghali, per ora, ha superato i 26 milioni di stream su Spotify a cui si aggiungono anche i 15 milioni di views del video ufficiale su Youtube, mentre la canzone di Irama ha raggiunto i 21 milioni di stream a cui si aggiungono anche gli 11 milioni di views per il video ufficiale su Youtube. Ma questa settimana c'è anche un'importante infornata di dischi d'oro, ovvero le canzoni che hanno raggiunto 50 mila copie vendute/ascoltate (intese come download e stream).

Questa settimana, quindi, festeggiano Emma che raggiunge l'oro con la sua Apnea che in streaming conta quasi 12 milioni di stream e quasi 5 mln di views su Youtube, Loredana Bertè con Pazza che conta oltre 11 milioni di stream e 6.3 mln di visualizzazioni, Onda alta di Dargen D'Amico che ha oltre 13 milioni di stream e 3 milioni per il videoclip ufficiale, infine raggiungono la certificazione d'oro due artisti che sono abituati a milioni di ascolti, ovvero Mr.Rain con Due altalene con oltre 11 mln di stream – il cantante è anche appena uscito con il nuovo album Pianeta di Miller – e Clara che con Diamanti grezzi ha superato i 12.5 mln di stream e festeggia anche la top 10 degli album con l'esordio "Primo".

A proposito di album, in attesa dell'uscita del suo nuovo Radio Sakura, Rose Villain può festeggiare, oltre l'oro ottenuto la settimana scorsa, anche il platino del suo album precedente Radio Gotham a distanza di meno di un anno dall'uscita a cui si aggiunge anche il secondo platino per Fantasmi, la canzone che la vede duettare con Geolier, a rafforzare il periodo d'oro per la cantautrice di Click Boom!. Facendo un veloce conteggio delle canzoni sanremesi, a tre settimane dalla fine della kermesse il totale delle copie vendute (sempre download + streaming) supera il milione e centomila copie