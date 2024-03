Sanremo 2024, dopo 6 settimane sono solo 10 i brani non certificati ancora da FIMI Sei settimane dopo la fine di Sanremo 2024, sono 20 i brani certificati da FIMI, di cui 10 almeno con un disco di platino. Brillano Tuta Gold, I p’ me, tu p’ te e Sinceramente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Passate ormai sei settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2024, i 30 brani che hanno partecipato alla kermesse nazionale hanno ormai accumulato oltre 1,5 milioni di copie certificate, ma soprattutto sono 20 i brani certificati dell'ultima edizione, 10 almeno con un disco di platino. Un risultato che lo stesso Amadeus aveva festeggiato nelle settimane successive al Festival: "Sono super felice, avverto un senso di responsabilità quando scelgo un cantante o una canzone, tra due o più proposte individuandone una, provando a spiegare le mie motivazioni. Sento la responsabilità della scelta ma vedere quei brani di Sanremo in alto in classifica per me è una gioia pazzesca, vuol dire che è stato fatto un bel lavoro". Ma andiamo a scoprire quali sono i 10 brani di Sanremo 2024 che non hanno ancora ricevuto una certificazione FIMI.

Quale brano di Sanremo 2024 non è ancora stato certificato da FIMI

Una lista breve ma che potrebbe aggiornarsi nelle prossime settimane, con alcuni brani che potrebbero conquistare il disco d'oro FIMI prossimamente. Partiamo da Il Volo con la loro Capolavoro, che in stream ha raccolto quasi 10 milioni di streaming su Spotify, discorso simile anche per Fiorella Mannoia ferma a 9 milioni con Mariposa. Nella lista rientrano i Santi Francesi con L'Amore in bocca, diventato anche il singolo più ascoltato del gruppo su Spotify, come per La rabbia non ti basta per Big Mama, in uscita con il suo primo album ufficiale Sangue. Una condizione che tocca anche Maninni e la sua Spettacolare, ferma a 6 milioni di stream con l'uscita dell'album omonimo, mentre i Negramaro con l'esordio tra i Big al Festival di Sanremo 2024 con Ricominciamo tutto, hanno superato i 7,2 milioni di ascolti sulla piattaforma.

Chi sono i tre artisti che hanno conquistato due dischi di platino

Nella lista rimangono il duo Renga e Nek con Pazzo di te, ma anche Finiscimi di Sangiovanni e Il cielo non ci vuole di Fred De Palma. Discorso diverso invece se si osservano i brani certificati, soprattutto quando dopo sei settimane, le canzoni ad aver conquistato almeno un disco di platino sono 10. Un risultato senza precedenti per l'ultimo Festival di Amadeus come conduttore e direttore artistico, ma che svela soprattutto l'amore del pubblico per un brano finito fuori dalla Top 5 sanremese. Tuta Gold infatti, è stato il primo brano di Sanremo 2024 a esser certificato doppio disco di platino, raggiunto dopo qualche settimana dal duo composto da Geolier e Annalisa, rispettivamente con I p’ me, tu p’ te e Sinceramente, di cui è stata pubblicata anche la versione francese. Ferma ancora al primo disco di platino La Noia della vincitrice del Festival di Sanremo 2024 Angelina Mango.