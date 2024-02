Amadeus entusiasta dei risultati delle canzoni di Sanremo 2024: “La più grande soddisfazione” Amadeus commenta con entusiasmo i risultati che stanno ottenendo le cabzoni dell’ultimo Festival di Sanremo, in testa a tutte le classifiche italiane e non solo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Amadeus (ph Marco Alpozzi/Lapresse)

È un Amadeus entusiasta quello che all'Adnkronos commenta i risultati che stanno ottenendo le canzoni che hanno partecipato all'ultimo Festival di Sanremo e che da settimane stanno occupando tutte le classifiche nazionali e alcune di loro sono riuscite anche a entrare in quella americana della Billboard 200. Arrivato alla conclusione del ciclo di cinque anni da direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus è riuscito nel suo intento principale, mettere la canzone al centro e dopo un inizio in cui ha rincorso le radio ha finito per essere rincorso da radio, artisti, discografia, insomma, a creare un altro canone per il pop mainstream italiano.

Questa settimana, per esempio, la classifica degli album è dominata da Mahmood con "Nel letto degli altri", al secondo posto c'è "E poi siamo finiti nel vortice" di Annalisa e al terzo la compilation di Sanremo che la settimana scorsa aveva esordito al primo posto, insomma, un trittico che grazie alla kermesse si è arrampicata in cima alla classifica FIMI: "È musica per le mie orecchie, è la più grande soddisfazione. Perché c'è un lavoro lungo mesi e mesi, portato avanti con i cantanti e i discografici" ha raccontato Amadeus all'agenzia di stampa. A questi risultati si sommano anche quelli dei singoli che vedono le prime 10 posizioni occupate completamente dalle canzoni del Festival.

"Sono super felice, avverto un senso di responsabilità quando scelgo un cantante o una canzone, tra due o più proposte individuandone una, provando a spiegare le mie motivazioni. Sento la responsabilità della scelta ma vedere quei brani di Sanremo in alto in classifica per me è una gioia pazzesca, vuol dire che è stato fatto un bel lavoro". E la responsabilità è stata ben riposta e ripagata, visto che alcune di quelle canzoni, quattro, sono finite anche nelle classifiche americane, senza contare che le canzoni sanremesi occupano anche l'airplay delle radio italiane: escono proprio dal Festival le prime sette canzoni passate in radio, con Tuta Gold di Mahmood a farla da padrona, ma con ottimi risultati anche di Geolier, Annalisa, Angelina Mango e Ghali, tra gli altri.