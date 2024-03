Sanremo 2024 domina ancora nelle classifiche degli album: sei artisti su dieci erano al Festival La classifica FIMI degli album è ancora segnata da Sanremo 2024: sei posizioni della Top 10 sono occupate da artisti che hanno cantato al Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se è vero che questa settimana in testa alle classifiche degli album c'è Tony Boy con “NOSTALGIA (export)”, prosieguo del progetto “Export” pubblicato qualche settimana fa, ma oltre a quella dei singoli, dove sono 18 le canzoni sanremesi nei primi 20 posti, il Festival continua a influenzare anche quella degli album. La forza e la spinta che il festival dà alle canzoni e agli artisti è ormai noto, l'heavy rotation nelle radio, la forza dello streaming, aumentato anche dalla presenza all'Ariston dei rapper più forti, ha avuto un effetto a cascata in questi anni e così alla fine dell'anno troviamo proprio le canzoni presentate su quel palco tra le più ascoltate della stagione, i veri tormentoni, insomma.

E quest'ultima edizione non ha fatto eccezione, anzi, siamo già a record per quanto riguarda i singoli (benché quest'anno siano più degli altri anni), ma anche tra gli album l'effetto di sanremo si sente, e nell'ultima settimana erano ancora sei gli album degli artisti che si sono esibiti all'Ariston in top 10, con alcuni risultati che fanno anche più rumore. A farla da padrona è sempre Mahmood che oltre a dominare le classifiche dei singoli con Tuta Gold è anche al secondo posto degli album più ascoltati con Nei letti degli altri, seguito a ruota da un'altra vincitrice morale della kermesse, ovvero Annalisa che con l'album "E poi siamo finiti nel vortice, uscito qualche mese fa, si mantiene sul podio, cede solo una posizione e adesso è al terzo posto, a cui si aggiunge il terzo tra i singoli di Sinceramente.

Ottima la prestazione anche di Alfa che zitto zitto scala la top 10 e guadagna tre posizioni rispetto alla scorsa settimana classificandosi al quarto posto con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, l'ultimo album che prima è uscito solo in digitale e poi in fisico, la settimana successiva, con un packaging speciale. Nel frattempo, poi, l'autore di Vai! è stato pure protagonista di un concerto sold out al Mediolanum Forum di Milano. Alfa si fa notare perché solitamente, a parte alcuni nomi noti del rap e dell'urban, è difficile che un album – soprattutto uscito a ridosso di Sanremo, quindi con la spinta nei primi giorni d'uscita – riesca a fare meglio la seconda settimana rispetto all'esordio.

In quinta posizione resiste X2VR, ovvero il ritorno di Sfera Ebbasta che si tiene alle spalle Il coraggio dei bambini vol. II, ovvero l'album di Geolier che è il più ascoltato del 2023 ma continua a mantenersi alto anche grazie al secondo posto al Festival. bene anche la compilation di Sanremo che è al settimo posto, dopo aver esordito in testa, seguito dal ritorno dei CCCP (sic) con "Altro che nuovo nuovo" a cui segue un'altra sanremese ovvero Clara – anche volto di Mare Fuori, nei panni di Crazy J – che ha pubblicato il suo album d'esordio "Primo" che esordisce in nona posizione, mentre i Supertramp chiudono in decima.