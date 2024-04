video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 29 aprile al 5 maggio 2024: Ariete e Leone focosissimi Venere e Marte cambiano gli schemi nella classifica dei segni fortunati per la settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio 2024. Focosi i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e dolci i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno).

La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024: l'oroscopo per la prossima settimana è ricco di novità. Una settimanona insomma! Venere entra in Toro e Marte entra in Ariete. Sì che son pianeti veloci quindi si muovono parecchio, ma cambiano comunque gli schemi. I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) saranno quindi più dolci ed amorosi, col favore di Venere, mentre segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) saranno ancora più focosi. Che ci piace. Soprattutto se abbiamo un partner di fuoco, ovvio!

La classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Scorpione

Immagino quanto tu possa essere incazzato Scorpione per colpa di Venere contro e ci si mette pure l’astrologa a metterti in fondo alla classifica! Sei dolce come una medicina ma non hai nessun interesse a farci stare meglio. La pazienza questa sconosciuta proprio.

11. Bilancia

Sei fastidiosissima Bilancia, come quelli che in treno non solo parlano al telefono ad alta voce ma tengono anche l’interlocutore in vivavoce. E proprio tu, la reginetta del bon ton! Ma che ti è successo??? Probabilmente é il tuo modo di ribellarti!

10. Cancro

Una cosa che hai sempre amato sono le persone che sull’autobus si trattengono dal ridere ma fanno davvero fatica. Ti mettevano allegria e tenerezza. Parlo al passato perché adesso c’é Marte a sfavore e a te verrebbe voglia di urlare loro “Ma che ti ridi????”. Sei nervosetto?!?!

9. Leone

Adesso che va anche di moda l’animalier tu proprio non ti tieni Leoncino e con anche il pianeta dell’eros spinto a tuo favore fai gli occhi dolci anche al barista la mattina. Un grande classico, comunque! Per le coccole dolci non hai proprio tempo invece…

8. Acquario

Sarai freddino come la lattina di Coca Cola ghiaccio e limone, ma anche ugualmente frizzante. Insomma non ci si lamenta soprattutto per chi non ha con te un legame sentimentale, che l'amore in effetti non sarà il tuo forte. Le battute pronte in compenso, saltano su come pop corn nella macchina del cinema.

7. Capricorno

L’amore ci salverà, o forse la gentilezza, la pazienza, la delicatezza e la sensibilità nel gioire delle piccole cose come una coccinella che si appoggia sul nostro cappuccino (finito). Insomma Capricornone, l’unico modo per sfuggire a questo Marte quadrato che ti infastidisce come le mutande nelle chiappe é l’amore. Vedi tu!

6. Pesci

Questi spostamenti astrali non ti sconquassano più di tanto. Anzi, forse meno energie ti permettono di riprendere sonni tranquilli che tu ad essere agitato e iperattivo non sei proprio abituato. Quindi arriva addirittura dell’equilibrio e quello che Saturno ti dice di cambiare tu lo fai quasi con piacere.

5. Vergine

Finalmente il tuo cuoricino é libero di esprimersi come un menestrello e tu sei pronto a riconquistare la tua dolce metà che stava perdendo le speranze nei confronti delle tue voglie pruriginose. Con calma, ma torni a ruggire anche sotto le coperte…. Magari prima a miagolare!

4. Gemelli

Sembra proprio che Harry Potter e tutta la sua cricca abbiano fatto una magia e finalmente i pianeti ti lascino in pace. Tutti tranne Saturno, ovviamente! Però tu sei uno che non si dà per vinto e prima di tutto esci a festeggiare. Perché non si é mai vista una primavera senza un Gemelli in forma!

3. Sagittario

Con il pianeta del pensiero (Mercurio) ancora a tuo favore il tuo cervello va veloce come un motoscafo e tu produci non solo poesie e lettere da tenere per ricordo ma addirittura neologismi. Quello che c’è non ti basta mai! Tu vuoi sempre di più!

2. Ariete

Sei sexissimamente competitivo anche se fossi in coda in macchina giocando a "nomi cose città". D’altronde se c’e una cosa che proprio non sopporti questa settimana sono le cose che non vanno proprio e subito come dici tu!

1. Toro

Venere arriva proprio nel tuo segno zodiacale e tu senti che la vita ti sorride come quando scopri che il tuo fidanzato é anche un ricco ereditiero filantropo. Non hai proprio più scuse per non essere innamorato Torone!