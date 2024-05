video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 6 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 6 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Se avete qualche obiettivo in testa da raggiungere questa giornata è perfetta! Saturno amico del Sole dona una risolutezza incrollabile! Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, lunedì 6 maggio, è perfetto per chi avesse degli obiettivi importanti da fissarsi e raggiungere in fretta. Saturno infatti è a favore del Sole quindi la determinazione è forte e le paure scacciate. Anche la Luna congiunta a Mercurio ma soprattutto a Chirone in Ariete dona una enorme dose di sicurezza e chiarezza espressiva. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato la Bilancia, sull'orlo di una crisi di nervi.

Ariete

Amore: generosissimo.

Lavoro: sei un vero bulldozer.

Fortuna: non può resistere al tuo fascino.

Il consiglio del giorno: ricorda, bisogna sempre usare modi gentili.

Voto: 8 coraggioso.

Toro

Amore: decisamente molto abbondante.

Lavoro: rumorosissimo perché vuoi essere notato.

Fortuna: la gestisci totalmente tu senza chiedere il permesso.

Il consiglio del giorno: attenzione a un eccesso di positività.

Voto 7 e mezzo esagerato.

Gemelli

Amore: volete tutto e subito come al fast food.

Lavoro: decisamente molto volubili e stracolmi di idee.

Fortuna: impossibile fissare anche solo un punto, siete a 360 gradi.

Il consiglio del giorno: la fretta non è una buona consigliera.

Voto 6 e mezzo agitati.

Cancro

Amore: lo vorresti come in una fiaba.

Lavoro: chat GPT è la tua salvezza.

Fortuna: te la godi solo nei momenti di relax.

Il consiglio del giorno: ammetti i tuoi errori con un sorriso.

Voto 5 e mezzo per il caos mentale.

Leone

Amore: disponibile solo per la passione ardente.

Lavoro: hai sempre un asso nella manica.

Fortuna: ti inventi mille modi per accaparrartela.

Il consiglio del giorno: rivedi la tua immagine sui social.

Voto 7 e mezzo intraprendente.

Vergine

Amore: potresti scrivere un manuale con le istruzioni per l’uso.

Lavoro: lo gestisci con una bacchetta magica.

Fortuna: la telecomandi dove vuoi tu.

Il consiglio del giorno: leggi poesie d’amore al partner.

Voto 7 tenerona.

Bilancia

Amore: lo guardi come il panorama da un finestrino dell’aereo.

Lavoro: prendi tutto con molta calma.

Fortuna: mettila nella tua wishlist.

Il consiglio del giorno: un passettino alla volta e farai comunque tanta strada.

Voto 5 da incoraggiare.

Scorpione

Amore: punta tutto sulle amicizie.

Lavoro: affronta un argomento alla volta.

Fortuna: è finita in lavanderia con i maglioni dell’inverno.

Il consiglio del giorno: cerca di non farti coinvolgere dall’ansia da prestazione.

Voto 6 frenetico.

Sagittario

Amore: il tuo partner ideale ti fa ridere a crepapelle.

Lavoro: riesci a rendere divertenti anche le riunioni sul budget.

Fortuna: la porti in giro a divertirsi.

Il consiglio del giorno: torni a essere l’anima della festa.

Voto 7 festaiolo.

Capricorno

Amore: classico e intramontabile.

Lavoro: niente novità per il momento.

Fortuna: è un'ottima assistente.

Il consiglio del giorno: chiama solo le persone con cui sei in sintonia.

Voto 6 – irritabile.

Acquario

Amore: voglia di tenerezze.

Lavoro: fucina di idee.

Fortuna: quando arriva fai proprio il botto.

Il consiglio del giorno: prova la giacca-tenda di Nike.

Voto 7 + fortissimo.

Pesci

Amore: vivete in un mondo tutto rosa.

Lavoro: è tutto molto fluido e sereno.

Fortuna: parte integrante delle vostre capacità.

Il consiglio del giorno: regalate sorrisi agli sconosciuti.

Voto 8 e mezzo altruisti.