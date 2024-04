video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall'8 al 14 aprile 2024: Ariete e Leone grandi protagonisti La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dall'8 al 14 aprile 2024: se la giocano i segni di fuoco con Venere, Mercurio e anche l'eclissi contro i segni d'acqua che si tengono stretto Marte.

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dall'8 al 14 aprile 2024 vede i segni di fuoco difendere le prime posizioni. Venere è ufficialmente in Ariete e anche Mercurio nonostante sia sempre retrogrado. Quindi il dialogo sarà abbastanza difficile. La notizia però è che la settimana parte subito lunedì 8 aprile con la luna nuova in Ariete che è anche eclissi di Sole. Luna, Sole e anche Chirone sono tutti insieme come dire che ognuno deve salvare se stesso, rimettendosi in piedi da solo. Severo ma giusto!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana con le previsioni segno per segno.

12. Bilancia

Niente Bilancia, questo è proprio il momento per chiedere asilo politico sulla Luna presentando come motivazione della richiesta urgente il fatto di avere troppi pianeti contro che ti rendono effettivamente insopportabile. Una vita a cercare di essere amata da tutti e poi arrivano Mercurio retrogrado e Venere tutti i contro. Non si può proprio fare.

11. Vergine

Per la verità rimane soltanto Marte, insieme a Saturno sia chiaro, in opposizione al tuo segno zodiacale e questo ti rende più ansiosa, nervosa, criticona, persino pigra. In compenso però con Venere e l'amore in generale va un pochino meglio. Ti ho lasciato qua per sicurezza, come il pollo tirato fuori dal freezer quando lo lasci a scongelare sul calorifero.

10. Capricorno

Ti senti proprio come la pianta da appartamento che ha faticosamente superato l'inverno e adesso ha bisogno di flebo di fertilizzanti! Anche tu se fosse possibile vorresti un rabbocco di vitamine, autostima e persino un po' d'amore.solo al sesso ci pensi da solo che continua ad essere il tuo unico pensiero. Anche per questa settimana nessuno se ne lamenterà.

9. Cancro

Sei scivolato qui ma stai tranquillo Cancrone che tutta l'abilità erotica che hai conquistato in queste ultime settimane continui a tenertela stretta ed è la prima voce nel tuo curriculum da fidanzato. Per il resto, se si tratta di coccole o di chiacchiere con la dolce metà non ce la puoi proprio fare e sei grato alla TV on demand che ti salva da qualsiasi seratina romantica sul divano.

8. Gemelli

La rimonta è lieve ma c'è e come avrai capito di ‘sti tempi è bene non fare troppo gli schizzinosi e imparare ad essere felici con quel che si ha! Nonostante l'amore riesca ad intrufolarsi come i piedi freddi della tua dolce metà sotto le coperte, tu rimani preso da uno sconforto come quando ti accorgi di non avere niente nel frigorifero e i negozi sono già chiusi. Vorresti tanto un home delivery emotivo da chiamare.

7. Toro

Tutti questi pianeti nella tua 12ª casa ti costringono a pensare che gli zuccheri ingeriti non saranno sufficienti per distrarti! Quindi nuoti, come un cubetto di ghiaccio nel gin tonic, nella sensazione di solitudine, facendoti un sacco di domande su quello che desideri davvero. Il bello è che non sei mai stato così empatico, attento per davvero a quello che ti dice chi è dall'altra parte della tua cannuccia.

6. Sagittario

La situazione è molto particolare e sto per chiedere a te, un segno di fuoco, di mantenere la calma e l'equilibrio. Probabilmente è una richiesta impossibile! Mentre Venere, mercurio e persino l'eclissi di sole ti danno tanta di quella sicurezza che vorresti persino scrivere a Biden per dargli un paio di consigli, Marte invece a sfavore ti rende instabile come chi beve la tazzina di caffè in piedi sullo skateboard. Ci siamo capiti.

5. Acquario

Quanto ti piace avere la battuta pronta e soprattutto quelle idee che saltano fuori felici come la fetta di pane tostato dal tostapane nelle pubblicità! Il tuo cervello e persino i tuoi sentimenti sono così inarrestabili che rischi che persino il partner ti blocchi su WhatsApp tanti sono i messaggi che gli invii. Tutti meravigliosi, sia chiaro.

4. Scorpione

Hai la tachicardia ma soltanto dal punto di vista sentimentale ed erotico quindi non c'è bisogno che tu vada in ospedale! Sei così risoluto, deciso e determinato, assolutamente infrangibile e impermeabile a qualsiasi forma di dubbio, che nessuno oserà metterti in discussione e anzi seguiremo i tuoi consigli senza nemmeno farteli ripetere due volte.

3. Pesci

Il tuo buon proposito per questa settimana sarà quello di tenere i jeans addosso il meno possibile! In quanto tua astrologa ufficiale mi sento di predire che sarà effettivamente così. Il bello è che nonostante questo Mercurio retrogrado i tuoi pensieri saranno molto pratici, pragmatici e quasi tutti i zozzoni. Con poche divagazioni sul tema.

2. Ariete

Iniziare la settimana con anche l'eclissi di Sole proprio nel tuo segno zodiacale insieme a Mercurio (che, vabbè, è retrogrado) e Venere ti dà proprio l'impressione di essere uno degli astronauti prescelti per andare in visita sulla luna. Anzi, senti proprio di avere il casco già allacciato e qualcuno che ha dato fuoco alla dinamite del razzo. Difficile, anzi praticamente impossibile, trattenere tutti i tuoi impulsi: creativi ed erotici.

1. Leone

Non te lo aspettavi caro Leone vero? In effetti sono stata molto buona con te questa settimana, ma secondo me te lo meritavi eccome. Goditi tutta la meraviglia di non farti domande ma dare risposte, anche non richieste, anche a domande che stanno solo nel tuo cervello. L'amore per fortuna riprende il suo posto in prima fila.