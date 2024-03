Sanremo domina le classifiche, i 18 brani più ascoltati in Italia erano in gara al Festival Le classifiche Fimi dell’ultima settimana di febbraio, attestano che i primi 18 brani più ascoltati in Italia sono stati presentati al Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sono state rese note le classifiche Fimi relative all'ultima settimana di febbraio, quella che va dal 23 al 29 febbraio. Le prime diciotto in classifica sono canzoni che sono state in gara al Festival di Sanremo 2024, a dimostrazione del fatto che, anche quest'anno, la kermesse canora si è saputa imprimere sulla scena musicale anche a distanza di più di tre settimane dal primo ascolto in tv.

La classifica dei singoli più ascoltati

Stando a quanto emerge dalle ultime classifiche Fimi, i primi 18 brani, tra i cento più ascoltati nella settimana che chiude il mese di febbraio, sono tutti pezzi sanremesi. Un risultato significativo, considerando che le canzoni in gara quest'anno erano ben trenta. La prima, come si evince dalla classifica, è Tuta Gold di Mahmood. Tra questi, anche 100 messaggi, che è il singolo presentato al Festival di Sanremo da Lazza, chiamato come ospite da Amadeus. Di seguito, quindi, la classifica riportata dalla Fimi

Tuta Gold I p’me, tu p’te Sinceramente La noia Casa mia Un ragazzo una ragazza Click Boom Tu no Vai! Ma non tutta la vita Diamanti Grezzi Apnea Tutto qui Pazza Onda Alta Due Altalene Fragili Autodistruttivo

I brani che hanno avuto il disco di platino

Non solo i brani più ascoltati, ma alcuni di questi hanno ricevuto già alcuni riconoscimenti importanti come il disco d'oro e il disco di platino. Ad aver ricevuto il disco di platino, a seguito anche di streaming e di visualizzazioni video, sono stati ben quattro brani ovvero: Tuta Gold di Mahmood, che ha totalizzato più di 60 milioni di stream, La Noia di Angelina Mango, vincitrice della kermesse che, infatti, ha registrato più di 40 milioni di streaming. Infine, non potevano mancare in questa breve classifica, anche Sinceramente di Annalisa e la canzone di Geolier, ovvero I p'me, Tu p'te.