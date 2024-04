video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 15 al 21 aprile 2024: Mercurio zittisce Leone e Toro Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana dal 15 al 21 aprile 2024 troveremo sempre i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) audaci e sensuali, e i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) romantici e intellettualoidi. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni per la prossima settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La classifica dei segni più fortunati nell'oroscopo di questa settimana sarà particolarmente sollecitante, sia emotivamente che a livello dialettico. Se siete nati in un segno zodiacale fisso (ovvero Toro, Leone, Acquario e Scorpione) e avete intenzione di tenervi qualche cosa per voi, considerazioni comprese, vedete di legare ben stretta la lingua. Mentre ci troviamo nella grande congiunzione di Giove con Urano nel segno del Toro, contemporaneamente Mercurio retrogrado si congiunge a Chirone, e così tutte le ferite passate tornano a galla.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco cosa prevedono le stelle nell'oroscopo della prossima settimana e i segni più fortunati:

12. Bilancia

Inutile cercare di prenderti con le pinze cara Bilancia, perché tu ti senti più da pala del pizzaiolo soprattutto quando si tratta di darcela in testa. Non hai alcuna intenzione di essere diplomatica, di dire quelle cose a metà sperando che gli altri capiscano. Ci scarichi addosso le informazioni come se fossero cacche di piccione.

11. Capricorno

Per la prima volta non ti preparerai discorsi e non li reciterai decine di volte davanti allo specchio del bagno prima di farli al tuo interlocutore. L'arte dell'improvvisazione però potrebbe addirittura sfuggirti di mano e tu spararla un po' troppo grossa. Di sicuro la cosa più difficile sarà restare tranquillo e respirare. Se ci provi vai in iperventilazione.

10. Vergine

Ti senti incazzata come il criceto nella ruota che ha però deciso che, costi quel che costi, arriverà da qualche parte! Se l'ingegno e la sicurezza in te stessa non saranno proprio il tuo forte, in compenso la forza di volontà e l'ottimismo faranno tutto il lavoro. Anche se ti dicessimo che le tue idee scricchiolano tu non ci daresti retta.

9. Gemelli

L'idea di stare fermo su un solo pensiero, una sola attività, un solo proposito o anche una sola paranoia è praticamente da scartare. Sei scatenato come un ballerino ai mondiali di tip tap e la calma concentrazione di cui parlano tanto i monaci zen per te è praticamente un incubo. Nel tuo cervello c'è lo stesso casino dell'antica guerra di Troia.

8. Toro

Pare proprio che tra il tuo cervello e le tue mani ci sia una rete di Frecciarossa svizzeri che non sgarrano nemmeno di un minuto! Chi si ricorda di te come del tiratardi col sedere a forma di divano dovrà davvero ricredersi perché adesso quello che dici fai e praticamente in tempo record. Chiunque abbia qualcosa da dire può tranquillamente tenersela per sè.

7. Cancro

Se hai preso una decisione, se hai detto che avresti fatto qualcosa, cascasse il mondo tu la farai! Le tue decisioni sono così granitiche che nemmeno tutta la squadra di rugby messa insieme potrebbe spostarti di un solo millimetro. Tutta questa determinazione ci piace parecchio ma, come sempre, l'elasticità non sarebbe mica male. Per adesso ce lo scordiamo.

6. Leone

Com'è come non è, risulterai irresistibilmente affascinante un po' come se avessi fatto la doccia svedese ma con il profumo di ferormoni! Anzi, mi azzardo addirittura a dire che l'essere impulsivo e intransigente ti dona quel fascino burbero che però attizza parecchio. Ti senti ancora più del solito come un puledro imbizzarrito alla sola vista della puledra.

5. Sagittario

Ti senti un po' come un medico che viaggia sicuro di sé con la sua valigetta salvavita anche se la vita che hai intenzione di salvare è proprio la tua! Disdici tutti gli impegni e ti concentri su te stesso come quando da piccolo provavi a cambiare canale alla TV con la sola forza del pensiero. Per la fine della settimana raggiungerai i massimi picchi di consapevolezza.

4. Scorpione

Avrai per tutta la settimana lo sguardo truce di un buttafuori nei peggiori bar di Caracas già dalla mattina appena sveglio! E figuriamoci se ti incazzi! Tutto questo però chiaramente ti rende ancora più sexy del solito perché tanto nessuno si aspettava da te grandi sorrisoni.

3. Pesci

Siete più decisi della Thatcher quando doveva preparare il programma delle tasse inglesi! Se avete preso una decisione e soprattutto se avete un obiettivo siete pronti a saltare tutti gli ostacoli come fantini al galoppo del vostro purosangue. I Pesci malleabili sono solo un vecchio ricordo.

2. Acquario

Ti senti come sui tappeti elastici, quelli che più in basso sprofondi più in alto in un attimo risali. Anzi tu sei dirittura di quelli che sui tappeti elastici faranno le triple capriole e i salti carpiati. Così, se la vita ti riserva un maleducato che ti schizza l'acqua delle pozzanghere addosso, tu ne approfitti per correre subito a comprarti qualcosa di nuovo e molto carino.

1. Ariete

Questo Mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale da parecchio ti ha ribaltato più e più volte come uno dei numeri del lotto nella ruota gigante, prima di essere estratti. Le tue certezze sono state centrifugate ma tu senti di essere un Ariete nuovo, pronto a cavalcare come Don Chisciotte verso i tuoi buoni propositi.