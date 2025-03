video suggerito

San Marino Song Contest 2025: scaletta, orario e dove vedere la finale in diretta tv e streaming Il San Marino Song Contest andrà in onda in prima serata l'8 marzo, e sceglierà chi rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision 2025: ecco la scaletta e quando e dove andrà in onda.

Gabry Ponte e Pierdavide Carone

L'8 marzo andrà in onda dal Teatro Nuovo di Dogana il San Marino Song Contest 2025, ovvero il concorso con cui la Repubblica deciderà quale artista mandare all'Eurovision Song Contest per rappresentarla. Come avviene da qualche anno a questa parte, San Marino sceglie gli artisti con un contest, appunto, diventato anche una trasmissione televisiva che sarà presentata, ancora una volta, da Flora Canto e Francesco Facchinetti e vedrà salire sul palco 20 artisti che tenteranno di giocarsi le proprie carte per cercare di vincere l'Eurofestival: tra gli artisti di quest'anno ci sono nomi come quello di Gabry Ponte e Pierdavide Carone che hanno conquistato, rispettivamente, Sanremo 2025 con Tutta l'Italia, jingle ufficiale del festival, e il pubblico di Rai 1 grazie alla vittoria a Ora o mai più. Tra gli ospiti ci saranno Al Bano che si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà il Premio alla Carriera, mentre gli altri ospiti della serata saranno Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”, La Rappresentante Di Lista e Senhit.

La scaletta di San Marino Song Contest 2025

Non è ancora ufficiale quale sarà la scaletta ufficiale del San Marino Song Contest, quindi quale sarà la posizione con cui gli artisti si sfideranno nella trasmissione per rapprresentare San Marino all'Eurovision. Questo, però, è l'elenco, in ordine alfabetico dei concorrenti e delle canzoniche presenteranno

Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

Besa (Albania) – Tiki tiki

Boosta (Italia) – BTW

Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

Curli (Svezia) – Juliet

Elasi (Italia) – Lorella

Haymara (Italia) – Tómame las manos

King Foo (Slovenia) – The Edge of the world

Paco (San Marino) – Until the end

Gabry Ponte (Italia) – Tutta l'Italia

Questo e Quello (Italia) – Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) – Coralli

Angy Sciaqua (Belgio) – "I"

Taoma (Italia) – NPC

Teslenko (Ucraina) – Storm

The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria

Dove vedere la finale di San Marino Song Contest 2025

Francesco Facchinetti e Flora Canto

Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda l’8 marzo in diretta tv e radio su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. Su RaiPlay si potrà vedere in diretta in due versioni: sul canale RaiPlay, con il commento originale dei conduttori Flora Canto e Francesco Facchinetti; sul canale Visual Radio, con il commento dei conduttori di Rai Radio2. Al termine della serata sarà possibile seguire la conferenza stampa di chiusura dell’evento che sarà trasmessa in diretta su canale RaiPlay2.

A che ora inizia la finale di San Marino Song Contest

L'evento andrà in onda in prima serata, alle 20.30, e sarà possibile seguirla anche on demand, dove è inclusa la puntata integrale dell’evento e della conferenza stampa finale, oltre a un’ampia offerta di clip della serata (canzoni in gara, momenti di spettacolo, proclamazione, etc.) prodotte in tempo reale. A decidere chi vincerà la gara, una giuria composta dal “Presidente” Luca De Gennaro (Critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano), Roberto Sergio (Direttore Generale Rtv San Marino), Federica Gentile (conduttrice e autrice televisiva e radiofonica), Mario Andrea Ettorre (Direttore Marketing SIAE) e Ema Stokholma (scrittrice e conduttrice radiofonica e televisiva). I giurati hanno consegnato al notaio presente in sala le schede di valutazione, voti che si sommeranno a quelli che saranno espressi durante l’esibizione dal vivo.