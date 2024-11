Renato Zero e Francesco Totti si abbracciano al concerto sulle note di Amico: il video del momento

video suggerito

"Amico è bello, amico è tutto, è l'eternità" cantava Renato Zero al concerto al PalaLottomatica di Roma lunedì 11 novembre. Nel momento clou dell'esibizione, l'artista si è avvicinato a Francesco Totti per abbracciarlo. L'emozionante scena, accompagnata dagli applausi degli spettatori, è stata filmata e ha fatto il giro dei social. Ad accompagnare il calciatore all'evento anche Noemi Bocchi.

L'abbraccio tra Renato Zero e Francesco Totti

L'inaspettato abbraccio tra Renato Zero e Francesco Totti ha scaldato il cuore degli spettatori al concerto al PalaLottomatica di lunedì 11 novembre. Il fuoriprogramma ha colto di sorpresa non solo i presenti ma anche il calciatore che, tra l'imbarazzo e l'emozione, si è avvicinato all'artista per stringerlo in un lungo abbraccio sulle note del brano Amico. L'ex capitano della Roma si trovava all'evento insieme alla sua compagna Noemi Bocchi, che ha raggiunto subito dopo la parentesi coinvolgente. Di recente Francesco Totti era comparso anche in una fotografia pubblicata sul profilo Instagram del cantautore, scattata in occasione della festa a sorpresa per Marcello Lippi (organizzata da suo figlio Davide per rivivere la gioia della vittoria della Nazionale di calcio ai Mondiali 2006 in Germania).

L'affetto che lega Renato Zero a Francesco Totti

Solo qualche settimana fa il cantante aveva pubblicato una foto in cui compariva anche il calciatore. Nell'immagine condivisa da Renato Zero sul suo profilo social, infatti, l'artista era circondato da alcuni dei calciatori che nel 2006 riuscirono a conquistare il titolo di campioni del mondo, tra questi Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara, Pippo Inzaghi, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Ameli. A corredo dello scatto l'artista ha lasciato questo messaggio: "A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch'io!"