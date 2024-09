video suggerito

Quando Jessica Morlacchi era una star del pop italiano coi Gazosa: come è arrivata al Grande Fratello Jessica Morlacchi, frontwoman e bassista dei Gazosa negli ultimi anni è passata dal mondo della musica a quello della televisione, approdando la notte scorsa nella casa del Grande Fratello 2024.

A cura di Elena Betti

Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi, deve sicuramente il suo successo ai Gazosa, ma la cantante e bassista della band, dopo l'addio nel 2003 non è sparita dal mondo dello spettacolo italiano. In questi 20 anni la cantante ha continuato a crescere in televisione, sia cantando in programmi come The Voice of Italy o Tu si que vales, sia come ospite fissa nel varietà Oggi è un altro giorno. Ora per lei inizia una nuova avventura come concorrente del Grande Fratello, dove dice di cercare l'amore, e chissà se Jessica troverà qualcuno a cui cantare www.mipiacitu.

L'esordio e il successo con i Gazosa

Jessica entra nel mondo dello spettacolo a soli quattordici anni. Una bimba prodigio che a sette anni inizia a suonare il basso, poi, nel 2000, la fondazione della band i Gazosa che in poco tempo fa il boom regalandogli un biglietto per il Festival di Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte. Un primo Festival fortunato che porta i Gazosa alla vittoria con il brano Stai con me (Forever). Il grande successo arriva però con un’altra canzone: www.mipiacitu che diventa la hit estiva dello stesso anno. L’appartenenza di Morlacchi alla band dura però molto poco, nel 2002 lanciano il nuovo brano Ogni giorno di più e l’anno dopo la cantante lascia il gruppo.

La carriera da solista di Jessica Morlacchi

Nel 2005 Jessica Morlacchi torna sul palco dell’Ariston invitata da Marco Masini nella serata dei duetti, un duetto sulle note di Nel mondo dei sogni. Il primo singolo solista arriva l’anno successivo, quando la cantante firma con l’etichetta MBO e pubblica Un bacio senza fine. Dopo questo, saranno solo altri due i brani in uscita fino al 2012: Pensieri timidi e Amo il Sole. La musica per lei continua ad essere associata alla televisione e nel 2013 partecipa al talent The Voice of Italy, dove, sotto la guida di Riccardo Cocciante, arriva fino ai Live. Dopo qualche anno lontana dalle scene, nel 2019 c’è il ritorno ai programmi televisivi con Ora o mai più su Rai 1, dove si classifica seconda. Qui nell’ultima puntata presenta il nuovo brano Senza ali e senza cielo, con la musica composta da Red Canzian, suo coach durante il programma. Il 2019 è un anno di nuova musica per Morlacchi che pubblica altri due singoli che anticiperanno l’album del 2020. L’ultimo talent canoro a cui ha partecipato è Tale e quale show nella sua nona edizione, sempre nel 2019.

Lo sbarco nei programmi tv non musicali fino al Grande Fratello

Dal 2020 al 2023 Jessica Morlacchi diventa ospite fissa del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Oltre alla cantante, l'altro ospite fisso del programma era Memo Remigi, che verrà però rimosso a causa di un grave scandalo che ha come protagonista proprio Morlacchi. In una puntata in diretta, Remigi aveva infatti palpeggiato la donna, molestia per cui fu rimosso dal cast del programma e da quello di Propaganda Live. Ora Morlacchi torna nelle case degli italiani tramite il Grande Fratello e già durante la prima puntata mostra di essere una delle papabili protagoniste dell’edizione grazie alla sua simpatia e ai primi siparietti sulla ricerca dell’amore nella casa.