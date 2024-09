video suggerito

Jessica Morlacchi al Grande Fratello: “Si vede che ho scordato la pancera? Qui per trovare un fidanzato” Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha una missione, vivere un grande amore. Alfonso Signorini è pronto ad aiutarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Jessica Morlacchi è una concorrente del Grande Fratello. Con la sua spontaneità ha conquistato Alfonso Signorini sin dalla prima puntata della nuova edizione del reality, trasmessa lunedì 16 settembre. La cantante spera di poter trovare l'amore in quella casa che ha visto nascere tantissime coppie. Il conduttore di certo l'aiuterà.

Jessica Morlacchi cerca un fidanzato al Grande Fratello

Mentre attendeva di collegarsi con Alfonso Signorini dal confessionale, Jessica Morlacchi ripeteva a se stessa: "Jessica non dire parolacce, Jessica non dire parolacce, Jessica non dire parolacce". Poi, il conduttore le ha chiesto: "Tu non usi quei rimedi tipo la pancera e il push up". E lei, con tempi comici perfetti, ha sgranato gli occhi: "Ma perché si vede? Si vede che mi sono scordata la pancera?". La concorrente è una vera e propria fan del programma, ha guardato quasi tutte le edizioni e sogna di trovare un fidanzato nella casa come è accaduto ad alcuni di coloro che l'hanno preceduta:

Si sposano, fanno i figli, vivono degli amori pazzeschi qui dentro. Io finalmente sono arrivata qui, ora vediamo cosa succede.

Inutile dire che Alfonso Signorini è pronto ad aiutarla a trovare l'amore.

Dal successo di www.mipiacitu al Grande Fratello

Jessica Morlacchi è una cantante e bassista. Era la voce dei Gazosa. In molti ricorderanno il tormentone "www.mipiacitu". Dopo l'esperienza con i Gazosa, l'artista ha continuato a lavorare nel mondo della musica come solista. Poi ha partecipato a programmi televisivi come The Voice of Italy e Ora o mai più. Più di recente, dal 2020 al 2023, ha fatto parte del cast del programma Oggi è un altro giorno. Era tra gli "affetti stabili" del salottino di Serena Bortone. E ora è nella casa del Grande Fratello, ha coronato il suo sogno di entrare nel cast di un reality che segue da sempre.