Pharrell e Andrea Bocelli insieme, inedita collaborazione tra i due artisti: ecco dove si esibiranno

Il 13 settembre 2025 Andrea Bocelli e Pharrell saranno in concerto in Piazza San Pietro per il Giubileo. Con loro Karol G, John Legend e altri artisti.

Andrea Bocelli e Pharrell, 2025

Come evento conclusivo del terzo World Meeting on Human Fraternity, parte della rassegna vaticana per il Giubileo 2025, è stato annunciato un concerto che vedrà 2 protagonisti straordinari. Il prossimo 13 settembre, nella cornice di Piazza San Pietro a Roma, ci saranno due maestri d'eccezione. Da una parte ci sarà il tenore italiano Andrea Bocelli, accompagnato da uno dei producer, ex Neptunes, di maggior successo degli ultimi 25 anni: stiamo parlando di Pharrell, attualmente direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton. Ma non solo, perché assieme a lui si esibirà il coro gospel Voices of Fire, ma anche la cantante colombiana Karol G, John Legends e il duo Clipse, formato da Pusha T e Malice, senza dimenticare Teddy Swims, Jelly Roll e Angelique Kidjo. Tutto verrò trasmesso il prossimo 13 settembre, dalle ore 15, su Disney+.

Andrea Bocelli: "Raggiungiamo il mondo intero con messaggio di pace"

Ad accompagnare lo spettacolo, ci sarà una dimostrazione di luci e droni, ideato da Nova Sky Stories, che proietteranno immagini sulla Cappella Sistina. Bocelli, nelle parole rilasciate nel comunicato stampa Disney, ha accennato alla possibilità di unire l'arte al Cristianesimo, in un anno così importante per la chiesa, dopo la nomina di Papa Leone XIV: "Poniamo i riflettori sull'umanità con la musica che proviene dal cuore stesso del Cristianesimo e dalla più importante piazza spirituale, raggiungendo il mondo intero con un unico messaggio di fratellanza e pace".

Gli artisti che si esibiranno in Piazza San Pietro il prossimo 13 settembre

Ma chi sono gli artisti che si esibiranno il prossimo 13 settembre in Piazza San Pietro, per la prima volta assoluta? Se i nomi di Andrea Bocelli e Pharrell sono ormai noti, si aggiunge a questa lista anche John Legend, autore di brani indimenticabili come All of Me, ma anche Beauty and the Beast e Ordinary People. Pharrell sarà accompagnato dal Voices of Fire Gospel Choir, mentre sarà interessante osservare sul palco di Piazza San Pietro Karol G e il duo Clipse, ritornati quest'anno con un nuovo disco Let God Sort Em Out, a 16 anni dall'uscita di Til The Casket Drops. Chiudono la scaletta Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo.