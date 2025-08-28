Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Pharrell e Andrea Bocelli insieme, inedita collaborazione tra i due artisti: ecco dove si esibiranno

Il 13 settembre 2025 Andrea Bocelli e Pharrell saranno in concerto in Piazza San Pietro per il Giubileo. Con loro Karol G, John Legend e altri artisti.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Vincenzo Nasto
53 CONDIVISIONI
Andrea Bocelli e Pharrell, 2025
Andrea Bocelli e Pharrell, 2025

Come evento conclusivo del terzo World Meeting on Human Fraternity, parte della rassegna vaticana per il Giubileo 2025, è stato annunciato un concerto che vedrà 2 protagonisti straordinari. Il prossimo 13 settembre, nella cornice di Piazza San Pietro a Roma, ci saranno due maestri d'eccezione. Da una parte ci sarà il tenore italiano Andrea Bocelli, accompagnato da uno dei producer, ex Neptunes, di maggior successo degli ultimi 25 anni: stiamo parlando di Pharrell, attualmente direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton. Ma non solo, perché assieme a lui si esibirà il coro gospel  Voices of Fire, ma anche la cantante colombiana Karol G, John Legends e il duo Clipse, formato da Pusha T e Malice, senza dimenticare Teddy Swims, Jelly Roll e Angelique Kidjo. Tutto verrò trasmesso il prossimo 13 settembre, dalle ore 15, su Disney+.

Andrea Bocelli: "Raggiungiamo il mondo intero con messaggio di pace"

Ad accompagnare lo spettacolo, ci sarà una dimostrazione di luci e droni, ideato da Nova Sky Stories, che proietteranno immagini sulla Cappella Sistina. Bocelli, nelle parole rilasciate nel comunicato stampa Disney, ha accennato alla possibilità di unire l'arte al Cristianesimo, in un anno così importante per la chiesa, dopo la nomina di Papa Leone XIV: "Poniamo i riflettori sull'umanità con la musica che proviene dal cuore stesso del Cristianesimo e dalla più importante piazza spirituale, raggiungendo il mondo intero con un unico messaggio di fratellanza e pace".

Gli artisti che si esibiranno in Piazza San Pietro il prossimo 13 settembre

Ma chi sono gli artisti che si esibiranno il prossimo 13 settembre in Piazza San Pietro, per la prima volta assoluta? Se i nomi di Andrea Bocelli e Pharrell sono ormai noti, si aggiunge a questa lista anche John Legend, autore di brani indimenticabili come All of Me, ma anche Beauty and the Beast e Ordinary People. Pharrell sarà accompagnato dal Voices of Fire Gospel Choirmentre sarà interessante osservare sul palco di Piazza San Pietro Karol G e il duo Clipse, ritornati quest'anno con un nuovo disco Let God Sort Em Out, a 16 anni dall'uscita di Til The Casket Drops. Chiudono la scaletta  Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo.

Musica e Cultura
53 CONDIVISIONI
Immagine
Live
A Monte Carlo il sorteggio Champions: Napoli, Inter, Atalanta e Juve conoscono il loro destino
Alle 18 a Monte Carlo la cerimonia di sorteggio del girone unico della Champions: fasce e squadre
Come funziona il sorteggio della fase campionato: regolamento, criteri e possibili avversarie
Perché il Napoli campione è in terza fascia mentre l'Inter è in prima nei sorteggi di Champions
Sorteggi Champions, le avversarie di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta: quando esce il calendario
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views