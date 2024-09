video suggerito

Perry Farrell aggredisce Dave Navarro, concerto dei Jane's Addiction sospeso e tour a rischio Il cantante dei Jane's Addiction, Perry Farrell, ha aggredito Dave Navarro dopo l'esecuzione del brano Ocean Size. Concerto sospeso, tour a rischio e sconcerto tra i fan.

Il concerto di Boston dei Jane's Addiction si è concluso all'improvviso, subito dopo la fine di Ocean Size. Il motivo è chiarito dai video apparsi in rete: Perry Farrell, frontman del gruppo, ha aggredito Dave Navarro cercando di colpirlo due volte con un pugno, prima alla schiena e poi alla spalla. Il chitarrista, come si vede dai video, non ha reagito ed è anzi rimasto interdetto. Subito dopo, sono arrivati i roadie della band a separare Farrell da Navarro

Secondo quanto riportato da RollingStone, l'alterco sarebbe proseguito anche nei camerini con il resto della band che ha cercato di trattenere Perry Farrell, evidentemente su di giri. L'ultimo a uscire dal palco è stato proprio Navarro e il concerto si è concluso in anticipo (mancavano ancora 5 canzoni alla fine della scaletta, bis escluso). Il tour, probabilmente, sarà sospeso come si legge sui social della band:

Vogliamo porgere le nostre più sincere scuse ai fan per gli eventi che si sono verificati la scorsa notte. Di conseguenza, annulleremo lo spettacolo di domani sera a Bridgeport. I rimborsi verranno emessi presso il punto di acquisto – se avete acquistato tramite un rivenditore terzo, contattatelo direttamente.

Secondo quanto riportato da Variety, i problemi tra Perry Farrell e Dave Navarro sarebbero cominciati nel mese di agosto a causa dell'atteggiamento del cantante durante i live. Sempre secondo quanto si apprende dal magazine, il tour sarebbe stato condizionato dallo stato di Farrell sempre molto alterato, a causa di un eccessivo consumo di alcool. Nessuno, però, poteva aspettarsi quello che è successo durante la tappa di Boston. Persino Liam Gallagher, che di litigi tra band se ne intende, è intervenuto sui social per commentare l'accaduto: "Il loro atteggiamento fa schifo". Qualcuno ha fatto notare: "Questi siete tu e Noel al terzo concerto". La replica: "Non credo proprio, stiamo assumendo un atteggiamento assolutamente professionale in questi giorni".