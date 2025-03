video suggerito

Torna in Italia Notre Dame de Paris, Riccardo Cocciante: “All’inizio non voleva produrlo nessuno” Nel 2026 tornerà in Italia Notre Dame de Paris, tra le opere moderne più popolari al mondo. A raccontarne la genesi in un’intervista a Fanpage Riccardo Cocciante che ha ripercorso gli inizi, quando lui non era convinto di potercela fare e nessuno aveva intenzione di produrre lo spettacolo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

361 CONDIVISIONI condividi chiudi

Notre Dame de Paris tra le opere popolari moderne più famose al mondo e tornerà sui palchi italiani a partire da febbraio 2026, a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia. Era ill 14 marzo del 2002 quando lo spettacolo andava in scena per la prima volta in Italia e nel 2026 tornerà ad attraversarla.

Del ritorno ce ne ha parlato Riccardo Cocciante, in un'intervista a Fanpage in cui ha raccontato che Notre Dame de Paris gli ha cambiato letteralmente la vita: "È un’altra carriera, parallela a quella del cantante". Un'opera nata in modo anomalo rispetto al suo genere, perché maturata da una proposta che gli fu fatta a inizio anni Duemila dal paroliere Luc Plamondon senza che ci fossero già dei testi scritti. Cocciante ha infatti spiegato che Notre Dame de Paris nasce come tutte le sue canzoni, direttamente dalla musica: "Una cosa fuori dagli schemi, perché si basa su un genere che il più delle volte parte almeno da una falsariga di testo, un libretto, è nato dalla musica". Ed ha aggiunto: "All'inizio a me faceva paura, ma io avevo messo da parte una serie di canzoni che non volevo essere io ad interpretare. Le faccio sentire a lui, erano 10-15 temi già pronti, che sono poi diventati colonne di Notre Dame. Il tempo delle cattedrali, Belle, erano già tutte lì e su quelle Luc ha scritto tutto".

Come è nata l'idea di Notre Dame de Paris

Un'operazione dal successo debordante, tradotta in decine di lingue e in giro per il mondo, ininterrottamente, da più di vent'anni, che però come tutte le cose eccezionali non è nata con facilità, dato che all'inizio nessuno sembrava avere intenzione di produrla, proprio per la sua anomalia di fondo. Ha raccontato Cocciante: "È un prodotto d’autore, all’inizio non c’era interesse per quel tipo di spettacolo, c’era una difficoltà enorme a trovare un produttore disponibile. La persona che aveva i mezzi economici per farlo inizialmente non voleva venire. L’ho chiamato, quasi obbligato, e lui mi ha detto “vengo per rispetto, ma non intendo produrlo”. La percezione cambiò immediatamente dopo l'ascolto:

Ho cantato tutta l’opera dall’inizio alla fine, lui si è alzato e uscendo dalla sala ci ha detto che sarebbe andato a prenotare il Palais de Congres. Quello che mi fa piacere è che Notre Dame de Paris non nasca da qualcosa di costruito, c’era un bisogno di costruire l’opera. La prima critica che ho avuto in Italia è stata ‘ma questo sei te'. Ed è vero. Ha una maniera di vedere e di pensare che mi rispecchia, sono io completamente. Ma doveva essere così, non dovevo fare qualcos’altro. Solitamente quando si chiede un’opera popolare si va altrove, si va nella lirica, ma non avrebbe avuto senso. L’impronta mia si sente dall’inizio alla fine.

Le date di Notre Dame de Paris in Italia

La tournée italiana di Notre Dame de Paris, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, partirà il 26 febbraio 2026 da Milano dove rimarrà fino al 15 marzo. Si sposterà poi a Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Ferrara, Olbia, Palermo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludersi il 29 dicembre 2026 a Roma