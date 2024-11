video suggerito

Perché si discute della somiglianza tra Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari e Destri di Gazzelle Dall’uscita di Islanda, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, appaiono video su X e TikTok in cui si sottolinea la somiglianza del brano con Destri di Gazzelle. All’interno anche il video nelle storie di Gazzelle e la somiglianza nel giro d’accordi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pinguini Tattici Nucleari e Gazzelle, 2024

Fin dalla sua pubblicazione, Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari ha ricevuto un'ottima risposta, anche numerica, osservando gli stream raccolti su Spotify, 1,32 milioni, ma anche su YouTube con il video ufficiale che ha superato le 300mila visualizzazioni. Un brano, dopo Romantico Ma Muori, che anticipa l'uscita del nuovo album Hello World. La canzone ha attirato anche la curiosità di utenti su X, che dopo aver ascoltato Islanda, hanno evidenziato come il brano somigliasse a una delle più celebri dell'indie italiano: Destri di Gazzelle. A questo, si è aggiunto anche un video, postato nelle storie di Instagram, dell'autore romano che si aggira in una libreria, e dopo essersi fermato nella sezione dedicata ai libri sui paesi del mondo, sceglie di prendere e posare quello legato all'Islanda. Il video si chiude con il tomo su Instanbul, ricollegabile al Gran Bazaar, uno dei mercati del falso più grandi al mondo.

Il pensiero di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari sui dissing

Proprio questo passaggio, sembra aver fatto aumentare le voci legate a una possibile frecciatina del cantautore nei confronti del gruppo. Solo un anno fa, intervistato da Fanpage.it, commentando il dissing di Luché e Salmo, Riccardo Zanotti commentò così: "Ci sono artisti che preferiscono disunire ai loro concerti, magari perché appartenendo a una sottocultura, devono denigrare gli altri. Si parla di dissing in questi giorni, ma noi facciamo parte di un'altra scuola. Per noi la musica deve unire il più possibile e noi artisti in qualche modo dobbiamo dare il buon esempio".

Come si identifica il reato di plagio e la somiglianza tra Islanda e Destri

In una dimensione sempre più monodimensionale della discussione su X, dopo pochi giorni la conversazione si è spostata sulla possibilità di plagio da parte dei Pinguini Tattici Nucleari nei confronti di Destri di Gazzelle. Si parla di plagio quando l’azione è di chi si appropria di un’opera altrui, o di una sua parte o di una sua elaborazione, usurpandone la paternità. Anche se si è discusso di un numero di note consecutive uguali che potrebbero rendere plagiato un brano nei confronti di un altro, non esiste invece questo criterio. Viene invalidato a causa della molteplicità degli elementi che vengono contenuti in una canzone. Tra questi, c'è certamente il giro d'accordi della chitarra che sembra essere l'elemento principale della discussione. Infatti, i due sono molto simili, entrambi con 6 accordi, anche se Destri è realizzata con un semitono più basso.