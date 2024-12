video suggerito

Perché la colonna sonora di Wicked ha conquistato la testa delle classifiche negli Stati Uniti Non solo i record di incassi al botteghino: Wicked con Ariana Grande e Cynthia Erivo conquista anche la seconda posizione nella Billboard Top 200, dietro solo a GNX di Kendrick Lamar. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ariana Grande e Cynthia Erivo, via Comunicato Stampa

Wicked, il film di Jon M. Chu, una trasposizione del musical di Broadway, tratto dall'opera di L. Frank Baum, è sicuramente una delle più grandi sorprese degli ultimi mesi del 2024. Uscito ormai da due settimane nelle sale, il film ha chiuso il suo secondo weekend con oltre 214, 3 milioni di dollari in biglietti venduti solo negli Stati Uniti, 360 totali. Cifre che lo rendono, già ora, il il lungometraggio tratto da un musical di Broadway ad aver incassato di più nella storia degli Stati Uniti, superando Grease, a 46 anni di distanza, fermo a 190 milioni di dollari. Ma non solo, perché in due settimane, il musical ha guadagnato posizioni anche nella classifica dei film, tratti da musical di Broadway, che hanno ricevuto più introiti anche all'estero. Infatti, se al primo posto rimane fisso Mamma Mia con 611 milioni di dollari, seguito da Les Miserables a 442 e Grease a 396, Wicked si classifica al quarto posto. Lo spettacolo è diventato anche il quinto show più rappresentato a Broadway, e il 28° nella storia del teatro, capace, come riporta MoviePlayer, di guadagnare introiti vicini ai 5 miliardi di dollari nei 21 anni dalla sua prima esibizione.

La colonna sonora di Wicked sta battendo record su record per i musical adattati al cinema

Ma le cifre non riguardano solo i dati di vendita al botteghino, perché la pellicola che vede protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo è arrivata anche nelle classifiche musicali. Infatti la colonna sonora è al primo posto nelle classifiche Billboard Top Album Sales, Soundtracks e Vinyl Albums, ma è riuscita a guadagnare anche la seconda posizione nella classifica generale Billboard 200, solo dietro a GNX di Kendrick Lamar. La seconda posizione segna anche il debutto più alto per la colonna sonora di un adattamento cinematografico di un musical. Un risultato che assume ancora più valore se si prende in considerazione che A Star Is Born di Lady Gaga e Bradley Cooper, con la canzone Shallow premio Oscar 2018, ha venduto meno copie nella settimana d'esordio. Nella classifica Billboard 200, l'ultima volta che la colonna sonora di un musical aveva debuttato nella top 5 era avvenuto con Chicago, di Renèe Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere alla quarta posizione, 21 anni fa. 10 anni dopo, sarebbe arrivata la prima posizone, non nella settimana di debutto, per Les Miserables, con Hugh Jackman, Anne Hathaway e Russel Crowe.

Chi ha lavorato alla colonna sonora di Wicked

Ma chi ha lavorato alla colonna sonora di Wicked? Composta da 11 brani, la soundtrack della pellicola ha visto brillare sicuramente il talento delle due protagoniste, Ariana Grande e Cynthia Erivo in brani come Defying Gravity, ma anche Popular, Dancing Through Life e The Wizard and I. Le canzoni sono state riviste e ripresentate in chiave inedita anche grazie al grande lavoro di due parolieri e compositori come Stephen Schwartz e John Powell. Il primo ha vinto tre premi Oscar, lavorando alle colonne sonore di Pocahontas e a When You Believe contenuta in Il Principe D'Egitto. Il secondo ha contribuito alle colonne sonore di serie d'animazione com Shrek e L'Era Glaciale, ma anche a pellicole come United 93, The Bourne Ultimaturm e Solo: A Star Wars Story.

La tracklist di Wicked

Qui la tracklist del progetto.

No One Mourns the Wicked Dear Old Shiz The Wizard And I What Is This Feeling? Something Bad Dancing Through Life Popular I’m Not That Girl One Short Day A Sentimental Man Defying Gravity