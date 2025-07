Paul Gallagher, fratello di Liam e Noel degli Oasis, è stato accusato di stupro

I fratelli Liam, Paul e Noel Gallagher

Paul Gallagher, fratello dei più noti Liam e Noel, ovvero gli Oasis è stato accusato di una serie di reati tra cui stupro e controllo coercitivo come ha confermato anche la Polizia a Rolling Stone. Paul, 59 anni, che è il fratello maggiore della famiglia e nella vita fa il Dj e fotografo è stato incriminato dalla Polizia inglese a seguito di un'indagine cominciata nel 2024 e che ha portato anche ad altre accuse come quelle di lesioni personali, minacce di morte e tre capi d'imputazione per strangolamento intenzionale, stando a quanto confermato sempre dalle Forze dell'Ordine.

Perché Paul Gallagher è stato accusato

Paul Gallagher – ph Dave J Hogan:Getty Images

Gallagher, che ha un anno più di Noel e sette anni più di Liam, dovrà comparire davanti ai Magistrato il prossimo 27 agosto. I reati di cui è stato accusato sono avvenuti tra il 2022 e il 2024 e le accuse fanno seguito a un'indagine cominciata lo scorso anno. La Polizia inglese ha anche aggiunto che "una donna è assistita da agenti appositamente addestrati". Paul è cresciuto assieme ai fratelli a Burnage, Manchester ma è il fratello che non è stato mai coinvolto in quella che è diventata una delle band più importanti al mondo anche se nel 1997 pubblicò un libro, "Brothers: From Childhood to Oasis – The Real Story" che racconta la storia della famiglia Gallagher e come si è arrivati alla formazione degli Oasis e le conseguenze di questo successo.

Accuse arrivate durante la reunion degli Oasis

Le accuse contro Paul arrivano proprio durante uno dei tour più importanti di questi anni, ovvero quello della reunion dei due fratelli minori. Qualche settimana fa, infatti, gli Oasis hanno cominciato un tour che è andato completamente sold out in pochissimi secondi e li sta portando in giro per la Gran Bretagna, con concerti a Cardiff, Manchester e altri, in arrivo, a Edimburgo e Dublino, prima di prendere il volo per l'altra sponda dell'Oceano, il Nord America.