video suggerito

Paolo Belli non si ferma: smentite le voci sullo stop al tour a causa della salute della moglie La PB Produzioni ha smentito le notizie riguardo alla cancellazione del tour estivo di Paolo Belli, legate allo stato di salute di sua moglie Deanna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paolo Belli, foto di Comunicato Stampa

Dopo le parole riportate dal settimanale Di Più Tv su Paolo Belli e la cancellazione del tour estivo, legate alla comparsa di una malattia per la moglie, è arrivata la smentita nelle scorse ore da parte di PB Produzioni, che si occupa dell'organizzazione del tour del suo spettacolo Pur di fare commedia. Nel comunicato stampa si tiene a precisare che "Paolo Belli non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa", ma soprattutto che dopo il rinvio delle ultime due date del tour teatrale e degli impegni previsti per il mese di aprile e maggio, viene confermato invece il tour estivo a partire da giugno: "Ringraziando tutti coloro che hanno dimostrato la propria vicinanza a Paolo e alla sua famiglia in un momento delicato, siamo a ribadire che l’artista tornerà in tour e riprenderà la sua normale attività dal mese di giugno".

La smentita di PB Produzioni sulla cancellazione del tour estivo di Paolo Belli

Nella nota stampa, PB Produzioni sottolinea come abbiano assistito "impotenti al diffondersi incontrollato di notizie non autorizzate né verificate riguardanti non solo la sfera privata dell’artista". Il comunicato infatti arriva, nelle parole della PB Produzioni, per "dare una risposta alle tante persone che, in varie modalità, ci stanno contattando per avere rassicurazioni in proposito". Nei giorni precedenti, Di Più Tv riportava l'annuncio di Belli, dopo un suo spettacolo a Roma, dove spiegava: "Con dispiacere devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno annullate". Il motivo, secondo le parole riportate dal settimanale, sarebbero state le condizioni della moglie Deanna che avrebbe "un grave problema di salute", che l'avrebbe costretta a esser "operata d'urgenza".

Il rapporto con sua moglie Deanna: da poco sono diventati nonni

La relazione tra Paolo Belli e sua moglie Deanna dura ormai da 40 anni. Lo stesso conduttore televisivo ha raccontato il primo incontro con la sua compagna: "Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei". I due, nel 1997, hanno adottato Vladik, originario della Bielorussia che, come afferma Belli, adesso è sposato e ha "due bambini bellissimi".