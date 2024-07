video suggerito

Ornella Vanoni non ha ancora finito di sorprendere, nuovo disco in autunno: “Diverso dai precedenti” Ornella Vanoni, dopo una grande stagione televisiva e digitale con i podcast, ha annunciato nelle scorse ore nuova musica: sta lavorando a un disco che uscirà in autunno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ornella Vanoni, 2024

Dopo l'uscita di Calma Rivoluzionaria Live 2023, Ornella Vanoni è pronta a ritornare con un nuovo disco il prossimo autunno. Ad annunciarlo è la stessa cantante con un post su Instagram, che la vede in compagnia del managing director di BMG Dino Stewart. Vanoni, reduce anche da una grande stagione televisiva, ma anche in formato digitale via podcast, ritorna davanti a un microfono per un nuovo progetto, i cui contorni sono stati definiti proprio dal dirigente BMG: "Dopo la registrazione di Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani pensavo che con Ornella sarebbe rimasta ‘solamente' un'amicizia speciale e invece qualche mese fa è riuscita a sorprenderci dicendo che voleva fare un disco diverso da ogni suo lavoro precedente. Detto fatto: eccoci in un momento di relax dopo la session in studio di registrazione a firmare un nuovo accordo discografico. Siamo tutti e tre molto felici!"

L'annuncio del nuovo disco, dopo Calma Rivoluzionaria Live 2023

Nella fotografia appare proprio Ornella Vanoni, seduta insieme a Dino Stewart su un divano in sala registrazione, mentre si abbracciano. Un rapporto descritto nelle parole del dirigente BMG, ma anche in quelle della cantante, che nei commenti del suo post ha scritto: "Come potrei cambiare cambiare casa discografica….". L'ultimo progetto discografico della cantante, Calma Rivoluzionaria Live 2023 è stato pubblicato lo scorso 1 dicembre, con due inediti: da una parte il singolo omonimo, in collaborazione con Samuele Bersani. Mentre il secondo, Camminando, è stato prodotto e scritto insieme a Pietro Cantarelli.

Ornella Vanoni, tra il concerto al Teatro Arcimboldi e Che Tempo Che Fa

Solo pochi mesi fa, ad aprile, Vanoni era stata celebrata con un doppio concerto al Teatro Arcimboldi di Milano. L'autrice, mostratasi a piedi scalzi e con un vestito da sera Armani, aveva ospitato alcune delle stelle della musica italiana: da Patty Pravo a Giuliano Sangiorgi, passando per Mahmood, Madame, Francesco Gabbani, Paolo Fresu, Mario Lavezzi, Calcutta, Ditonellapiaga, Elisa e Gigi D’Alessio. Nel frattempo, la stagione televisiva ha visto la cantante ospite fissa della trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, comparendo anche a Le Belve di Francesca Fagnani, oltre ai podcast, come BSMT di Gianluca Gazzoli e 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli.