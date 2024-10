Opere di Andrea Camilleri aperte a tutti: scritti e poesie inedite, cosa contiene il suo archivio digitale

video suggerito

L'archivio del Fondo Andrea Camilleri diventa digitale, il tutto a pochi giorni dall'edizione 2024 della Buchmesse, la Fiera del Libro di Francoforte, dove verranno lette alcune lettere inedite dello scrittore.

A cura di Elena Betti

Andrea Camilleri (Getty Images)

L’eredità culturale di Andrea Camilleri ora è alla portata di tutti. Uno degli ultimi desideri dello scrittore era proprio quello di creare un archivio digitale che contenesse tutte le sue opere e che potesse essere fruibile da tutti. Scritti sia editi che inediti, poesie, racconti, saggi, articoli, interventi pubblici, regie teatrali, tutto nato dal genio di Andrea Camilleri a partire dai primi anni ‘50. Ma oltre all’annuncio dell’archivio digitale, a breve verranno lette anche alcune delle lettere inedite dello scrittore. A inizio novembre uscirà infatti l’epistolario inedito Mamma carissima, papà caro contenente lettere scritte tra il 1949 e il 1961. Alcune di queste verranno lette in anteprima il prossimo 19 ottobre alla Buchmesse di Francoforte in cui l’Italia è ospite d’onore.

Perché l'archivio digitale era l'ultime desiderio di Camilleri

Rendere tutte le sue opere, non solo libri, ma anche poesie, articoli, regie teatrali, fotografie e produzioni audiovisive fruibili a tutti era il desiderio di Andrea Camilleri. Fino ad ora le opere erano custodite nell’archivio e nella biblioteca del Fondo Andrea Camilleri, aperto per la prima volta nel 2022 nel quartiere Prati di Roma, ma ora sono disponibili anche online sulla nuova piattaforma organizzata in varie sezioni. La figlia dello scrittore, Andreina Camilleri ha spiegato quanto conservare tutte le opere con l'idea di renderle fruibili fosse importante per lo scrittore. "Mio padre ha conservato le sue carte fin da ragazzo. La scelta dell'archivio è stata sua. Sia archivio che biblioteca sono fruibili. Il Fondo è un luogo aperto a tutti", ha raccontato. Camilleri stesso ha in effetti sempre celebrato gli archivi definendoli “eternamente vivi perché sono la memoria del nostro passato”. La realizzazione dell’archivio digitale è stata permessa grazie al finanziamento di 45mila euro offerto dalla Direzione Generale Archivi che ha anche stanziato 4.500 euro per la realizzazione del progetto “Andrea Camilleri e la Rai. Fonti per una storia di regie e produzioni”.

Getty Images

Le lettere inedite lette alla Buchmesse

Se ora possiamo quindi avere a portata di mano tutti gli scritti editi di Camilleri, nell’archivio saranno disponibili anche opere inedite. A inizio novembre uscirà infatti l’epistolario Mamma carissima, papà caro, che contiene lettere scritte tra il 1949 e il 1961 da un Camilleri a inizio carriera. L’opera di quasi 400 pagine è frutto della collaborazione tra Silvano Nigro, la famiglia dello scrittore e il Fondo. Tra le righe scritte da un giovane Camilleri si leggono i racconti degli incontri dello scrittore con Jean-Paul Sartre, Anna Magnani, Jean Genet, Vittorio De Sica e molti altri. Alcune di queste lettere finora rimaste nascoste al pubblico verranno lette in anteprima il prossimo 19 ottobre alla Buchmesse di Francoforte 2024 nell’edizione in cui l’Italia è l’ospite d’onore.

Il Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori

Se sono passati cinque anni dalla scomparsa dello scrittore italiano – il 17 luglio 2019 -, nel 2025 verrà celebrato il centenario dalla nascita – il 6 settembre 1925. Per l’occasione verrà messa in atto la prima edizione del Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori. Il concorso indetto dal Fondo Camilleri è rivolto ad autori di racconti brevi, radiodrammi, favole per bambini e poesie. Fino al 6 gennaio gli autori e le autrici potranno inviare le loro proposte. Il Premio si apre ad autori di tutte le età, dai giovani agli over 60 per omaggiare il successo tardivo di Camilleri stesso. La premiazione avverrà tra settembre e ottobre 2025.