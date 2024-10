Nick Jonas nota un laser puntato sul suo viso e si spaventa: il video mentre scappa dal palco Nick Jonas stava suonando al pianoforte, durante il concerto dei Jonas Brothers a Praga, quando è stato puntato da una luce laser: il cantante, preso dallo spavento, ha fatto cenno di fermare l’esibizione ed è scappato dal palco. Il video. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

Disavventura per Nick Jonas durante il concerto a Praga dei Jonas Brothers, band di cui fa parte. Il cantante, spaventatosi dopo essere stato puntato da una luce laser, ha interrotto lo show scappando dal palco. Sui social circolano le immagini dell'episodio: Variety.com fa sapere che lo spettacolo è tornato in scena pochi minuti dopo l'accaduto.

Il video di Nick Jonas mentre scappa dal palco

Nick Jonas stava suonando il pianoforte durante lo show dei Jonas Brothers al O2 Arena di Praga lo scorso 15 ottobre quando qualcuno gli ha puntato una luce laser sul viso: il cantante si è spaventato immaginando si trattasse di un cecchino che lo aveva puntato, per questo motivo è scappato dal palco chiedendo ai tecnici di interrompere lo show. I fratelli Joe e Kevin, si legge su Rolling Stone, lo hanno seguito dietro alle quinte. In pochi minuti l'allarme è rientrato e i cantanti sono saliti nuovamente sul palco per proseguire lo spettacolo. "Confermiamo che l'esibizione si è interrotta per diversi minuti a causa dell'uso di un laser proibito. Dopo diversi minuti la band ha ripreso lo show", le parole di un tecnico della struttura che ha ospitato l'evento a Variety.

Perché Nick Jonas ha reagito così: i precedenti dei suoi colleghi durante i concerti

La reazione di Nick Jonas arriva in un momento in cui c'è grande attenzione alla sicurezza durante i concerti. Il mese scorso i Green Day sono stati allontanati dal palco dopo che un drone non autorizzato è stato avvistato sopra al locale nel quale si sono esibiti, scrive Rolling Stone. Il concerto di Taylor Swift a Vienna, lo scorso luglio, è stato invece annullato dopo che le autorità hanno arrestato due uomini accusati di aver pianificato un attacco terroristico in diversi punti della città. Nick Jonas potrebbe, per questi motivi, aver pensato che qualcuno lo aveva puntato con un'arma da fuoco.