video suggerito

Morto Mike Pinder: a 82 anni era l’ultimo membro originale dei Moody Blues A 82 anni è morto il tastierista e cantante Mike Pinder, ultimo membro originale dei Mood Blues. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Pinder dei Moody Blues (via FB)

È morto a 82 anni Mike Pinder, ultimo membro originale vivente dei Moody Blues, storica band prog degli anni 60 e 70, di cui fu cantante e tastierista. Fu lui colui che introdusse l'uso del mellotron nel rock mondiale. A confermare la scomparsa del musicista è stata la sua famiglia che ha fatto arrivare al bassista Moody John Lodge n messaggio che recita: "La famiglia di Mike ci ha chiesto di condividere il messaggio qui sotto con tutti voi… Tutto l'amore possibile va dalla famiglia Lodge alla famiglia di Mike oggi… RIP. Mike Pinder – Musicista, padre, filosofo cosmico e amico".

Il messaggio continuava così: "Michael Thomas Pinder è morto mercoledì 24 aprile 2024 nella sua casa nel nord della California, circondato dalla sua devota famiglia. La famiglia di Michael vorrebbe condividere con i suoi amici fidati e i suoi fan premurosi che è morto serenamente. I suoi ultimi giorni sono stati pieni di musica, circondati dall'amore della sua famiglia. Michael ha vissuto la sua vita con una meraviglia infantile, percorrendo un sentiero profondamente introspettivo che fondeva mente e cuore. Ha creato la sua musica e il messaggio che ha condiviso con il mondo da questo luogo spiritualmente a terra; come diceva sempre: "Tieni la testa sopra le nuvole, ma tieni i piedi per terra". La sua autentica essenza ha sollevato chiunque venisse in contatto con lui. I suoi testi, la filosofia e la visione dell'umanità e del nostro posto nel cosmo toccheranno le generazioni a venire".

Pinder, nato il 27 dicembre 1941 a Erdington, ha fatto parte della band dalla sua formazione nel 1964 al 1987, contribuendo alla scrittura di 27 canzoni dei Moody Blues, comprese hit come "Go Now", "My song" e "Lost in a lost world". Il musicista fondò i Moody Blues assieme al polistrumentista/cantante Ray Thomas, al cantante/chitarrista Denny Laine, al batterista Graeme Edge e al bassista/cantante Clint Warwick, con quest'ultimo e Laine che lasciarono la band nel 1966 dopo l'uscita dell'album di debutto The Magnificent Moodies e vennero sostituiti da Justin Hayward e proprio dal bassista Lodge. La musica scritta dai Moody Blues avrebbe influenzato una generazione di prog come King Crimson, Genesis e Yes e Pinder avrebbe pubblicato 9 album con la band che nel 2018 fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.