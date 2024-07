È morto John Mayall, la leggenda del blues-rock britannico aveva 90 anni

video suggerito

Il musicista John Mayall , "il padre del blues britannico", le cui band di fine anni '60 e inizio anni '70 comprendevano alcuni dei più noti strumentisti rock dell'epoca, è morto lunedì nella sua casa in California. La notizia è stata diramata dalla sua famiglia tramite i suoi account social. Aveva 90 anni. Non è stata indicata la causa del decesso, sebbene facesse riferimento ai recenti problemi di salute.

A cura di Redazione Music

Il musicista John Mayall , conosciuto ai più come "il padre del blues britannico", le cui band di fine anni '60 e inizio anni '70 comprendevano alcuni dei più noti strumentisti rock dell'epoca, incluso Eric Clapton, è morto lunedì nella sua casa in California. La notizia è stata diramata dalla sua famiglia tramite i suoi account social. Aveva 90 anni. Non è stata indicata la causa del decesso, sebbene facesse riferimento ai recenti problemi di salute di Mayall.

L'annuncio nel post Facebook: "Continua a suonare il blues"

È con il cuore pesante che vi comunichiamo la notizia che John Mayall è morto serenamente nella sua casa in California ieri, 22 luglio 2024, circondato da una famiglia amorevole. I problemi di salute che hanno costretto John a porre fine alla sua epica carriera itinerante, hanno finalmente portato alla pace uno dei più grandi guerrieri. John Mayall ci ha donato novanta anni di instancabili sforzi per educare, ispirare e intrattenere. In un'intervista del 2014 al The Guardian, John ha riflettuto: "[il blues] riguarda quella cruda onestà con cui si esprimono le nostre esperienze di vita, qualcosa che si unisce in questa musica, anche nelle parole. Qualcosa che è collegato a noi, comune alle nostre esperienze”. Quella cruda onestà, connessione, comunità e gioco continueranno a influenzare la musica e la cultura che viviamo oggi e per le generazioni a venire. Nominato OBE (Ufficiale dell'Impero Britannico), artista 2 volte candidato ai Grammy e recente indotto alla Rock & Roll Hall of Fame, John è sopravvissuto ai suoi 6 figli, Gaz, Jason, Red, Ben, Zak e Samson, 7 nipoti e 4 pronipoti. È anche circondato d'amore dalle sue precedenti mogli, Pamela e Maggie, dalla sua devota segretaria Jane, e dai suoi amici più stretti. Noi, la famiglia Mayall, non possiamo ringraziare abbastanza i suoi fan e la lunga lista di membri della band per il supporto e l'amore che abbiamo avuto la fortuna di vivere di seconda mano negli ultimi sei decenni. John ha chiuso quella stessa intervista al Guardian riflettendo ulteriormente sul blues: "A dire il vero, non credo che nessuno sappia esattamente cosa sia. Non riesco proprio a smettere”- Continua a suonare il blues da qualche parte, John. Ti vogliamo bene.

Tra i fan e le organizzazioni che hanno inviato le condoglianze c'era la Rock and Roll Hall of Fame , che avrebbe dovuto accoglierlo a ottobre. Il comitato della hall lo aveva selezionato quest'anno per essere introdotto con il Musical Influence Award, insieme ad Alexis Korner e Big Mama Thornton.