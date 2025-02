video suggerito

Morto a 73 anni Chris Jasper, fondatore degli Isley Brother, fu omaggiato da Whitney Houston e Tupac Shakur È morto a 73 anni Chris Jasper, fondatore, tra gli altri, degli Isley Brother: il musicista è stato anche inserito nella Rock & Roll Hall of Fame. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Il cantautore, produttore e tastierista degli Isley Brother, Chris Jasper è morto all'età di 73 anni, come annunciato dalla famiglia in una nota su Facebook in cui ha ripercorso tutta la vita del musicista "noto per il suo ruolo fondamentale nel plasmare il suono degli Isley Brothers e Isley-Jasper-Isley, e oltre trent'anni come illustre artista solista". La famiglia, inoltre, fa sapere che Jasper è morto "all'età di 73 anni in seguito a una diagnosi di cancro nel dicembre 2024 (…). Ci mancherà profondamente e la sua eredità continuerà a vivere come ispirazione per generazioni" termina il comunicato.

Jasper e la fondazione degli Isley Brothers

Jasper cominciò a innamorarsi della musica quando a sette anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, studiando fino a diplomarsi in composizione musicale con lo stimato pianista jazz e compositore Billy Taylor, una base che successivamente gli permetterà di mescolare questa formazione classica con R&B, funk e soul. Fu nel 1973 che assieme a Ernie e Marvin Isley trasformò gli Isley Brothers da un trio vocale in un gruppo R&B/Funk autonomo di sei membri. La band ha anche piazzato una dozzina di album nella Billboard 200 mentre ne faceva parte proprio il tastierista, tra cui l'LP n. 1 del 1975 The Heat Is On oltre a 3+3 del 1973, Harvest for the World del 1976, Go for Your Guns del 1977, Showdown del 1978 e Go All the Way del 1980 che raggiunsero la top 10.

La carriera dopo gli Isley Brothers

Il compositore fu un pezzo importante per la costruzione del suono, della scrittura e degli arrangiamenti della band, compresi quelli di canzoni come "For the Love of You", "Between the Sheets", e "Fight the Power". Nel 1984, dopo lo scioglimento della band formò gli Isley-Jasper-Isley con Ernie e Marvin e registrò successi come "Caravan of Love" del 1985, ma dal 1987 ha intrapreso la carriera solista, fondando la Gold City Records e pubblicando 17 album di R&B e gospel, e pubblicando la hit Superbad. Con Sony, nel 2015 ha pubblicato l'Essential Chris Jasper, che comprende tutte le tracce che Jasper ha cantato durante gli anni Isley-Jasper-Isley e la sua carriera solista alla CBS/Sony Music.

La Rock & Roll Hall of Fame e gli omaggi degli artisti

Nel 1992 è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e ha ricevuto un Grammy Lifetime Achievement Award nel 2014 e tra gli altri premi e riconoscimento, nel 2016 Jasper è stato insignito del National R&B Society Lifetime Achievement Award, nel 2020 del Soultracks Lifetime Achievement Award e nel 2022 è stato inserito nella Songwriters Hall of Fame e nella sua vita, le sue canzoni sono state campionate da artisti come Whitney Houston, Aaliyah, Notorious B.I.G., Tupac Shakur, Queen Latifah, Jay-Z, Snoop Dogg e Gwen Stefani, tra gli altri. Jasper lascia la moglie, l'avvocata e scrittrice newyorkese Margie Jasper, e i suoi tre figli Michael, Nicholas e Christopher.