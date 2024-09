video suggerito

Morto a 70 anni Tito Jackson, fratello di Michael e Janet e membro dei Jackson 5 È morto la scorsa notte Tito Jackson, fratello di Michael Jackson e Janet Jackson e membro originario dei Jackson 5. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Francesco Raiola

Tito Jackson (foto di Scott Dudelson/Getty Images)

È morto a 70 anni Tito Jackson, membro dei Jackson 5 e fratello di Michael Jackson e Janet Jackson, come ha confermato il nipote Siggy a People, ma è stata Entertainment Tonight a dare per prima la notizia, spiegando che la notizia della morte dell'uomo era arrivata da Steve Manning, amico di lunga data e socio della famiglia Jackson: l'uomo avrebbe spiegato che probabilmente l'uomo sarebbe stato colpito da un attacco di cuore mentre guidava anche se al momento non esistono conferme sulla causa delle morte. Nei mesi scorsi l'uomo era stato in tour con alcuni dei fratelli.

Il successo con i Jackson 5

Tito era uno dei membri originali dei Jackson 5, gruppo formato dai fratelli Jackson dove era esploso proprio Michael, che ne faceva parte assieme a Jackie, Jermaine Jackson e Marlon (e, in seguito, Randy Jackson, quando la band divenne semplicemente Jacksons). Il gruppo fu un vero e proprio caso del pop mondiale, grazie a hit come "I Want You Back", "ABC" e "I'll Be There", finendo anche nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997 e ottenendo una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La band ebbe un ultimo colpo di coda quando girarono in mondo col Victory Tour, nel 1984, ma il successo mondiale di Thriller aveva chiarito a tutti che la carriera di Michael sarebbe proseguita da solista, benché i fratelli avrebbero continuato a esibirsi in vari modi.

Tito era un chitarrista e suonava la chitarra solo durante i live della band, perché il contratto che il gruppo aveva con la Motown non consentiva a nessuno di scrivere o suonare strumenti. La cosa fu possibile solo successivamente, quando la band ruppe con la vecchia etichetta e firmò un contratto con la Epic, a metà degli anni 70. Tito è stato l'ultimo membro della famiglia Jackson a firmare un album solista: era il 2016. il musicista pubblicò "Tito Time".

L'omaggio al fratello Michael Jackson pochi giorni fa

Tito si era esibito con i fratelli Jackie Jackson e Marlon Jackson come The Jacksons, cantando in Scozia, Inghilterra e California durante la scorsa estate e l'8 settembre si erano esibiti proprio in Inghilterra, in attesa dei concerti che avrebbero dovuto tenere il 25 ottobre ad Atlantic City, nel New Jersey, e il 1° novembre a Cincinnati, in Ohio. Pochi giorni fa, prima di un concerto a Monaco, lo stesso Tito aveva raccontato della visita al monumento dedicato al fratello Michael: "Prima del nostro spettacolo a Monaco, io e i miei fratelli Jackie, Marlon, abbiamo visitato il bellissimo monumento dedicato al nostro amato fratello, Michael Jackson. Siamo profondamente grati per questo luogo speciale che onora non solo la sua memoria ma anche la nostra eredità condivisa. Grazie per mantenere vivo il suo spirito".