Morto a 57 anni Gabriel The Gun González, trombettista e fondatore dei No Doubt Il trombettista californiano tra i fondatori dei No Doubt è rimasto coinvolto in un'incidente mortale in moto lo scorso 12 settembre.

A cura di Elena Betti

Gabriel "The Gun" González

Aveva 57 anni il grande trombettista dei No Doubt Gabriel “The Gun” González, morto lo scorso 12 settembre in un incidente mortale in moto a Hermosa Beach in California. Oltre alla sua eredità musicale, il musicista lascia tre figli.

Il grande successo l'ha sicuramente ottenuto grazie ai No Doubt, ma nella sua carriera González ha fatto parte di molte altre band. Tra queste, la band della California meridionale Save Ferris, ma anche The Untouchables, The Skeletrons e i Kingston A Go Go. Nella sua carriera non c'è però solo la tromba: musicista ma anche produttore, compositore cinematografico, fotografo con una passione per le motociclette e per l'occulto, si era infatti specializzato anche nella lettura dei tarocchi.

La fondazione dei No Doubt

Cubano americano di prima generazione, Gabriel González era nato l’11 luglio 1967 e cresciuto ad Anaheim, in California. Qui ha iniziato a suonare la tromba nella banda della Loara High School e ha conosciuto gli Stefani, con cui ha frequentato la scuola e fondato la band No Doubt nel 1987 insieme a John Spence. Negli anni ‘80 ha poi iniziato a studiare seriamente musica alla Berklee School of Music di Boston.

Il recente ricordo a John Spence

Pochi mesi fa in un’intervista a SPIN, aveva parlato di John Spence, membro defunto dei No Doubt. In quel frangente aveva ricordato il suo periodo di attività nella band che inizialmente, racconta, si chiamava Apple Core, il nome No Doubt arriverà infatti nel 1992 .

Una band che ha esordito con alla tastiera Eric Stefani, e con Gwen Stefani, John Spence e Gabriel Gonzalez, come membri fissi. "Eravamo tutti presi dai Madness e da Prince Buster e da tutta la roba dei Trojan, così Eric ha iniziato a sfornare un po' di roba ska allegra. Noi stavamo solo scherzando scrivendo musica e ci siamo detti, ‘formiamo un gruppo' e poi bing bang boom, è così che è successo", raccontava felice e nostalgico.

Il suo nome si accosta ad alcuni dei principali successi dei No Doubt come co-autore di Total Hate ‘95 e Paulina, ma anche ad altri pezzi che però racconta non essere mai stati pubblicati. "Sapevamo tutti che stavamo creando qualcosa di diverso, ed essere nella scena mod-ska all'inizio degli anni '80 era una cosa piuttosto spettacolare", spiegava il trombettista cubano-americano nell’intervista.