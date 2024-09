video suggerito

Morte improvvisa nella mondo della musica, scomparsa Danielle Moore, cantante del gruppo Crazy P La frontwoman è morta in circostanze tragiche all'età di 52 anni, la notizia sui social della band: "Ha vissuto la più grande delle vite, ci mancherà con tutto il cuore".

A cura di Elena Betti

Danielle Moore

Danielle Moore, cantante e frontwoman del gruppo Crazy P dal 2002, è morta all’età di 52 anni, come comunicato dai componenti della band sul profilo Instagram del gruppo. La causa della morte non è stata resa nota. "Siamo sconvolti nell'annunciare l'incredibile e scioccante notizia che la nostra bellissima Danielle Moore è morta in circostanze improvvise e tragiche. Questo è accaduto nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. Noi stessi non possiamo credere alla notizia e sappiamo che sarà lo stesso per tutti voi", commenta la band. Un evento doloroso e inaspettato al quale i compagni stentano ancora a credere. “Ci ha dato così tanto e noi la amiamo così tanto. I nostri cuori sono a pezzi. Abbiamo bisogno di tempo per prendere consapevolezza di quanto successo. Danielle ha vissuto una vita guidata dall'amore, dalla compassione, dalla comunità e dalla musica. Ha vissuto la più grande delle vite. Ci mancherà con tutto il cuore". A renderle omaggio pubblicamente anche altri musicisti come Róisín Murphy, Sister Bliss e JD Twitch degli Optimo che su X scrive: "Era semplicemente la migliore, la definizione di un bellissimo essere umano”.

Le origini del gruppo Crazy P

Gruppo house e disco fondato a metà degli anni ’90 da Chris Todd e Jim Baron, i Crazy P inizialmente erano noti come Crazy Penis. Un progetto nato nel periodo universitario nell’ateneo di Nottingham con il primo contratto firmato con l’etichetta di Manchester Paper Recordings. Dopo i primi anni in coppia, nel 2002 si aggiungono al gruppo il bassista Tim Davies, il percussionista Mav Kendricks e la nuova cantante Danielle Moore con cui hanno pubblicato sette album in studio.

La carriera di Danielle Moore

Cresciuta vicino Manchester, Moore ha accresciuto la sua passione per la musica disco nel locale Hacienda. È proprio con il ruolo da frontwoman dei Crazy P che Moore diventa famosa. Un ruolo per cui ha sempre dato tutta sé stessa. "Quando mi esibisco, mi sento come se fossi entrata nel mio alter ego e fossi in grado di assumere qualsiasi stato d'animo. È molto potente distaccarsi dal mio io leggermente vulnerabile", riporta il The Guardian riprendendo le parole della cantante. Negli anni la scrittura dei testi di Moore è diventata sempre più politicamente impegnata, andando contro politici e celebrità di spicco, sottolineando l’importanza degli investimenti nel settore pubblico e la tassazione dei miliardari.